Ciro Petrone e Federica Caputo/ Silenzio sui social, presto novità in arrivo? (Temptation Island Vip)

Ciro Petrone e Federica Caputo sono in silenzio da quando hanno svelato i retroscena sulla loro uscita da Temptation Island Vip. Fra loro va tutto bene e sembra che siano decisi a fare presto un passo importante per portare la loro relazione ad un passo successivo. Da quel momento in poi le dichiarazioni da parte della coppia scarseggiano, anche se a quanto pare l’attore napoletano continua a seguire il reality da casa. In particolare ha scelto di dire la sua su quanto avvenuto nella scorsa settimana, quando Alex Belli ha cercato di raggiungere la fidanzata Delia Duran dopo aver visto l’ennesima clip al falò. “Alex Belli hai tutta la mia stima, ma come attore. A quanto vedo, correre non fa per te. Se vuoi qualche lezione di corsa, vieni a Napoli. Ti faccio vedere io come si corre”, ha detto in una Storia. Ciro ha notato infatti una certa somiglianza fra l’atteggiamento avuto da Belli e la sua famosa fuga: si tratta di una battuta oppure di una frecciata, come già pensano le malelingue?

Ciro Petrone e Federica Caputo, Temptation Island Vip 2: qual è il motivo del loro silenzio?

Potrebbe esserci un motivo più che valido per il silenzio di Ciro Petrone e Federica Caputo. I due ex concorrenti di Temptation Island Vip 2019 hanno ormai svelato in pubblico le loro intenzioni di sposarsi e visto che non c’è nulla da chiarire su quanto avvenuto nel programma, dovremo attendere ancora un po’ prima di rivederli, forse, di nuovo in tv. Nel frattempo però Federica ci dà un indizio su un’altra motivazione che potrebbe averla spinta ad allontanarsi dai riflettori.

Grazie alle Storie infatti scopriamo che si trova a Dubai, che ha fatto la traversata del deserto, percorso ovviamente in groppa a un cammello, si è concessa qualche boccata del narghilè ed infine uno spettacolo di musica, ballo e colori a La Mer Beach, il nuovo quartiere che si trova a due passi dal mare e che è diventato meta di divertimento e spettacolo per tutti i turisti e gli abitanti. In una foto su Instagram, Federica infatti posa con bikini rosso in bella mostra a Marina Beach, mostrando alle sue spalle il contrasto fra la spiaggia, gli ombrelloni e i grandi grattacieli bianchi tipici di Dubai.

Le vacanze a Dubai, il “premio” di Ciro Petrone e Federica Caputo

Visualizza questo post su Instagram Dubai Marina 🏝 Un post condiviso da @ federica_caputo in data: 12 Ott 2019 alle ore 6:16 PDT





