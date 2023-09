Ciro Petrone e la fidanzata Federica “momenti un po’ così”/ “Lei ancora piccola, io non ho quella stabilità…”

Grande Fratello 2023, Ciro Petrone e la fidanzata: “Dopo tanti anni insieme…“

Al Grande Fratello 2023 Ciro Petrone ha parlato della storia d’amore con la fidanzata Federica, e di quelle piccole difficoltà che ancora non permettono alla coppia di spiccare il volo e compiere passi importanti. Già nella clip di presentazione il concorrente aveva parlato di alcuni periodi no con la sua amata, con la quale sta insieme da circa 12 anni. Un viaggio, come da lui raccontato, sembra aver riparato le crepe formatesi nell’ultimo periodo: “Ad oggi è tutto a posto. Siamo stati in Thailandia e abbiamo trascorso il viaggio più bello della nostra vita“.

GRANDE FRATELLO 2023, 3A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Beatrice Luzzi in nomination

Tuttavia ci sono alcuni ostacoli che ancora non sono stati risolti: “Dopo tanti anni insieme, ci sono momenti un po’ così, dove uno cerca di fare un passo ma ci pensa prima. Perché magari non è pronto, non è il momento giusto. Lei si sente ancora piccola, io nello stesso momento non ho quella stabilità che a lei serve“. Il concorrente, infatti, vive ancora con la famiglia e sta cercando la sua indipendenza e quella stabilità che possa poi permettergli di creare qualcosa di importante in futuro con la sua Federica.

KATHRIN FREUND, CHI È LA MOGLIE DI ALEX SCHWAZER/ Sorpresa al GF: "Fiera di te, la gente ti ama"

Ciro Petrone e il futuro con Federica: ipotesi matrimonio?

“Tra un annetto, se non facciamo un passo penso che… no, non lo penso nemmeno“, ammette ironico Ciro Petrone, parlando del suo futuro e avanzando l’ipotesi matrimonio, al momento ancora remota. Al fianco del concorrente c’è Fiordaliso, con la quale ha creato sin da subito un rapporto di grande amicizia e complicità. “Se vinco il Grande Fratello, Fiordaliso viene a cantare“, commenta.

Inoltre, dallo studio, interviene anche Cesara Buonamici. L’opinionista è incuriosita soprattutto dalla storica fuga di Petrone dal villaggio dei fidanzati di Temptation Island, quando prese parte al programma assieme alla fidanzata nel 2019. Una scena epica, che il concorrente commenta così: “Non ce la facevo, il pensiero mi faceva uscire pazzo. Sono geloso, ma nella vita reale no. Anche perché lei non mi dà modo, è una ragazza molto tranquilla“.

STORIA ALEX SCHWAZER: ORO OLIMPICO E SQUALIFICHE/ "C'erano interessi a non farmi più tornare in gara"

© RIPRODUZIONE RISERVATA