Ciro Petrone: “Il ritiro dal Grande Fratello? Un po’ di rammarico c’è…”/ “Mirko non è stato compreso!”

Grande Fratello 2023, Ciro Petrone non rinnega la scelta di abbandonare il reality

Intervistato da Novella 2000, Ciro Petrone – come riporta Isa e Chia – ha offerto il suo punto di vista su alcune delle dinamiche più intricate al Grande Fratello 2023. L’attore si è innanzitutto soffermato sulle ragioni che lo hanno spinto a lasciare il reality, senza dimenticare la sua tenera liaison con Federica Caputo. “Non mi sono mai pentito di aver lasciato la Casa perché è stata una decisione presa per il mio benessere fisico e psicologico. Non stavo più vivendo bene le giornate come avrei voluto, non ero più me stesso, quindi ho preferito andare via; in quel momento è stata la scelta più giusta”.

Ciro Petrone, a distanza di tempo dal suo addio al Grande Fratello 2023, non si è detto pentito ma ha aggiunto un leggero rimorso: “Vedendo alcune dinamiche che si sono sviluppate, sarei stato felice di stare vicino a Mirko e Perla; quindi pentito no, ma un po’ di rammarico sicuramente…”. Proseguendo nell’intervista per il settimanale – come riporta il portale – l’ex concorrente si è dunque espresso sul controverso ‘triangolo’ con Brunetti protagonista. “Non è venuta fuori la sua sofferenza e il suo disagio nel trovarsi in quella situazione. Mirko non stava tenendo un piede in due scarpe, semplicemente stava soffrendo per la situazione e non voleva ferire nessuna delle due ragazze”.

Ciro Petrone, dal ‘tifo’ per Mirko e Perla ai sogni per il futuro: “Ho un paio di casting…”

Ciro Petrone ha dunque preso le parti di Mirko Brunetti, giustificando i suoi atteggiamenti nei confronti di Perla Vatiero e Greta Rossetti come mirati per non ledere l’umore di entrambe. In ogni caso, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha nascosto di sperare ancora in un ritorno di fiamma tra l’amico e l’ex fidanzata. “Oggi sono ancora distanti però io ci credo perchè come dice Alfonso Signorini: ‘l’amore vero è immortale’…”. Spostando l’attenzione su temi personali, Ciro Petrone ha raccontato alcuni aspetti del suo rapporto con la fidanzata Federica Caputo.

“Come ho detto a Verissimo, la mia fidanzata Federica non ha preso benissimo il mio abbandono dal gioco, anche perchè c’erano dei precedenti e quindi c’è rimasta male”. Queste le parole di Ciro Petrone rilasciate a Novella 2000 e riportate da Isa e Chia, con l’attore che ha poi aggiunto: “Poi ci siamo visti e adesso stiamo cercando di recuperare; lei vorrebbe stabilità, anche a livello lavorativo e io sto riflettendo sui miei impegni futuri”. Proprio a proposito del futuro, Ciro Petrone ha rivelato: “Devo partecipare ad un paio di casting; speriamo bene e incrociamo le dita. Il mio sogno è trovare il progetto cinematografico giusto al momento giusto, quello che ti fa volare. E’ il sogno che non svanisce mai”.











