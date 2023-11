Ciro Petrone lascia il Grande Fratello 2023?/ “Se mi fanno rimanere devo capire a che…” web furioso

Ciro Petrone lascia il GF? Le confessioni a Rosy Chin…

Ciro Petrone è entrato con entusiasmo nella casa del Grande Fratello, ma i fan del reality hanno notato da tempo che l’attore si sia spento. Nelle ultime settimane, sembra sempre più a disagio e triste negli atteggiamenti; a confermarlo lo stesso concorrente che ora medita di abbandonare il programma.

In confidenza a Rosy Chin, infatti, Ciro ha dichiarato: “No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi…”. L’attore sembra parlare di “prezzo” per rimanere e questo ha fatto infuriare il web che ipotizza una richiesta di aumento di cachet. E’ davvero così?

“OPZIONI”

TIPO?

NO PERCHÉ SE QUESTO CREDE DI CHIEDERE AUMENTO DI CACHET SPACCO TUTTO.#grandefratello pic.twitter.com/PieaJ1yAxb — Lalla (@Lalla84455247) November 1, 2023

Ciro Petrone e la sorpresa dei genitori al GF: “Mi manca”

Ciro, alcune settimane fa, ha ricevuto la bellissima sorpresa dei genitori al Grande Fratello. La mamma e il papà si sono detti fieri di lui: “Ciro è un figlio d’oro: mi fa lavorare, mi fa stirare, cucina. E mi manca perché tutte queste cose mancano”.

Alfonso Signorini è poi entrato nel merito del successo dell’attore, nel noto film Gomorra: “Mi sono emozionata, come quando sono andata a vedere il film“, ha ammesso mamma Maria. Il concorrente ha poi aggiunto: “La prima cosa che disse, quando venne a casa, è che aveva pianto al cinema ed era contenta”.

