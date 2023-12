Ciro Petrone: “Mirko Brunetti? Attratto fisicamente da Greta”/ “Credo che ami ancora Perla…”

Ciro Petrone sul triangolo tra Perla, Mirko e Greta

Ciro Petrone, dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello 2023, si racconta in un’intervista rilasciata a Casa Chi. Ai microfoni del format social del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni, Ciro Petrone commenta le ultime dinamiche della casa. Sophie, però, apre l’intervista chiedendogli se tornerebbe nella casa in questo momento. “Vorrei rientrare è una parola grande perché sono uscito perché non ce la facevo più e non stavo bene, ma un paio di settimane le farei”, ammette Ciro che, poi, commenta subito la situazione del triangolo tra Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Mirko Brunetti: "Tra me e Greta c'è il sentimento"/ "Tendo a bloccarmi in questa situazione..."

“Mirko è molto attratto fisicamente da Greta, è molto infatuato e pensa di essere innamorato, ma non lo è. Con Perla, invece, voglio crederci fino alla fine. Credo che lui la ami ancora ma l’ingresso di Greta ha complicato la situazione. Credo che se non fosse entrata Greta sarebbe andato tutto in modo diverso”, spiega Ciro. “Secondo me, lui avrebbe bisogno di stare un po’ da solo e pensare davvero ai suoi desideri, ma in questo momento è difficile stare da soli”, dice ancora Ciro.

Monia La Ferrera accusa l'ex Varrese al Grande Fratello: "Sei scomparso"/ "Hai staccato il telefono e addio!"

Ciro Petrone: “Greta farà impazzire Mirko con Federico”

Avendo vissuto la casa da vicino e avendo instaurato subito un bel legame prima con Mirko Brunetti e poi con Perla Vatiero, Ciro Petrone conferma di credere fortemente nel sentimento che, secondo il suo punto di vista, c’è ancora tra Perla e Mirko. L’attore, inoltre, svela che la stabilità di Mirko sarà messa a dura prova dall’atteggiamento della Rossetti: “Greta lo farò impazzire conoscendo qualcun altro in casa, credo con Federico”

“Beatrice non uscirà e non mollerà mai. Lei è molto sveglia e molto furba mentre zia Fiordaliso rischia di uscire”, aggiunge ancora Ciro convinto che in casa soffrano molto lo spazio dedicato al triangolo in ogni puntata.

Mirko Brunetti in crisi: "Mi sento solo"/ Poi sfogo sulle critiche di Fiordaliso per un gesto per Greta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA