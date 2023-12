Ciro Petrone replica alla mamma di Greta/ “Mai offesa nessuno, vuole solo mettersi in mostra”

Ciro Petrone smentisce sui social le dichiarazioni della madre di Greta

La madre di Greta Rossetti ha attaccato Ciro Petrone accusandolo di aver pesantemente offeso la figlia in diverse occasioni, al Grande Fratello. Nelle ultime ore, l’attore ha dunque deciso di intervenire sulla questione chiarendo via social: “Visto che mi state contattando in tanti, perchè la mamma di Greta ha fatto un video dove dice che io ho offeso sua figlia ci tengo a rispondere. Partiamo dal fatto che a me non piacciono questi teatrini, rispondo nasce e finisce qua. Signora a me dispiace che lei dica queste cose, perchè sono cose non vere che lei sa bene”

E ancora: “Perchè semmai ci fossero stati insulti o delle offese nei confronti di Greta sicuramente sarebbero usciti dei video visto che la diretta l’hanno vista in tanti, c’erano 11mila persone che seguivano la diretta. Se non è uscito nulla vuol dire che noi non abbia offeso nessuno anche perchè io non mi permetterei mai di offendere una ragazza, ma per niente al mondo.”

Ciro Petrone attacca la madre di Greta Rossetti: “Si vuole solo mettere in mostra”

Petrone, dopo aver smentito le accuse della madre di Greta Rossetti ha attaccato la donna alludendo al fatto che le sue dichiarazioni hanno come scopo quello di ‘mettersi in mostra’: “Se lei lo fa per altro allora è tutto un altro discorso perchè da quanto ho sentito lei ha iniziato un corso di recitazione.”

E ancora: “Non so se fa l’attrice e visto che sua figlia sta partecipando a uno dei programmi più importanti d’Italia, lei si vuole mettere in mostra essendo anche una bellissima donna; ci sta che può usare un qualcosa per uscire fuori. Però, in questo caso qua, io le dico che lei sta sbagliando tutto“.

