Ciro Petrone, ex volto di Temptation Island, ci va giù pesante nei confronti di Alessio, il fidanzato di Sonia, nella nuova edizione del reality

Ciro Petrone ‘demolisce’ Alessio di Temptation Island: “Di Sonia non gli importa niente”

Ricordate Ciro Petrone? Partecipò ad una delle scorse edizioni di Temptation Island e diventò “famoso” per una lunga e spericolata rincorsa in cui dichiarava tutto il suo amore alla fidanzata. Oggi l’ex concorrente continua a seguire con grande attenzione quanto sta accadendo nel reality di Canale 5 e non si tira indietro quando c’è da esprimere la sua opinione. E sulla coppia formata da Alessio e Sonia, Ciro Petrone non ha dubbi: lei è la vittima, lui un approfittatore.

Temptation Island 2025, quali coppie stanno ancora insieme dopo il reality?/ Spuntano le segnalazioni

Dopo aver ascoltato la loro storia, l’ex concorrente non ci ha pensato due volte a condividere la sua opinione sui social e ha speso una lancia in favore della donna. Ci è andato giù pesante invece, nei confronti di Alessio, come del resto tantissimi altri utenti del web. “Vi rendete conto che questo sta da un’ora a piangere perché la sua fidanzata gli ha tolto la possibilità di continuare il programma che lui si è studiato nel cervello?”, la domanda sbigottito di Ciro.

Giulia Duranti distrugge Alessio di Temptation Island 2025: "Incommentabile"/ "Andato lì solo per visibilità"

Ciro Petrone, frecciata agli autori di Temptation Island 2025: “Come hanno fatto a non capire il soggetto?”

Sul proprio profilo Instagram, in una storia, Ciro Petrone rincara la dose nei confronti di Alessio e boccia totalmente la scelta degli autori di coinvolgerlo a Temptation Island 2025. “Questa è la dimostrazione che ad alcuni non gliene frega nulla della donna che hanno al loro fianco ma per loro questo programma è l’occasione della vita”, scrive amareggiato Ciro Petrone.

L’ex concorrente è senza parole e lancia una frecciata anche agli autori, esprimendo delusione nei confronti dello show. “Mi meraviglio come gli autori non hanno intuito il soggetto. Comunque la prima puntata sembra una barzelletta, vedo reazioni fuori luogo e senza senso”, le sue parole dure e spietate.

Gemma Galgani commenta Temptation Island 2025 e spiazza Filippo Bisciglia/ Botta e risposta su Instagram