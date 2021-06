Ciro Priello a Tale e Quale Show 2021/ Carlo Conti “Preparati e fammi un do di petto”

Ciro Priello dei The Jackall sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021. L’annuncio in diretta è arrivato durante il format ‘Gli Europei a casa The Jackal‘, in onda su Raiplay direttamente da Carlo Conti. Dopo aver seguito la partita dell’Italia contro la Turchia che ha visto gli Azzurri di Roberto Mancini imporsi per 3-0, i The Jackal si sono intrattenuti collegandosi con Carlo Conti che si è così lasciato andare ad uno spoiler annunciando la presenza di Ciro nel cast della prossima stagione del programma di Raiuno. “Ciro, fammi un do di petto!”, ha detto il conduttore. Dopo l’esibizione canora, Conti ha aggiunto: “Preparati Ciro…preparati”. Gli altri ragazzi dei The Jackal hanno commentato con “Uno spoiler”, ma Carlo Conti ha provato a sminuire il tutto aggiungendo: “Ma non abbiamo detto nulla dai..”. Il cast di Tale e Quale, dunque, comincia a prendere forma.

Tale e Quale Show 2021: tutti i rumors sui concorrenti

Chi saranno i concorrenti di Tale e Quale Show 2021? Secondo alcune indiscrezioni racconte da TvBlog, nel cast della prossima edizione del programma di Carlo Conti dovrebbero essersi diversi ex concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. Nel cast del programma di Raiuno potrebbero spuntare nomi come quelli di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò. Rumors anche sulla presenza dell’attore Alex Belli e del rapper nonchè ex allievo di Amici Moreno. Saranno dunque questi alcuni dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021? L’annuncio ufficiale del cast arriverà solo tra diverse settimane. Nel frattempo, i rumors continuano.

