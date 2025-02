Tutto su Ciro Priello

Ciro Priello (all’anagrafe Ciro Capriello) è nato a Napoli nel 1986 e, sin da quando era piccolo, ha mostrato una grande predisposizione per il mondo dello spettacolo. Grazie al suo idolo, Michael Jackson, comincia a studiare danza e si iscrive all’accademia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Prova così a partecipare a Saranno Famosi, poi diventato Amici di Maria De Filippi, ma non riesce ad arrivare alle fasi serali del talent show. Ciro, però, non si arrende e, deciso a realizzare il proprio sogno, prova altre strade. Con gli amici Simone Russo (in arte Ruzzo) e Francesco Capaldo (detto Ebbasta) fondano insieme ad Alfredo Felco (pseudonimo di Alfredo Felaco) i The Jackal con cui ha poi conquistato il successo.

Carmen Di Pietro: chi è, l'ex compagno Giuseppe Iannoni, i figli Alessandro e Carmelina/ "Sposarmi? Avevo..."

La popolarità raggiunta gli permettono di partecipare anche a diversi programmi come Tale e Quale Show di Carlo Conti, Lol- Chi ride è ultimo fino ad arrivare alla conduzione con il game show Name That Tune – Indovina la canzone.

La vita privata di Ciro Priello

Non solo lavoro e sogni professionali da realizzare nella vita di Ciro Priello che non ha trascurato la propria vita privata incontrando l’amore in Maura Iandoli, artista e blogger. I due si sono conosciuti nel 2015 e si sono sposati il 18 giugno 2022. “Il giorno più bello della mia vita”, ha scritto Ciro tra le tante storie di Instagram condividendo con i followers l’emozione vissuta il giorno del matrimonio. Dal loro amore è nata la figlia Anna.

Chi è Mario Merola "il re della sceneggiata"/ L'enorme successo a Napoli e in tutto il mondo

La moglie di Ciro Priello ha studiato recitazione, canto e ballo sia al Teatro Totò che al Teatro delle Palme di Napoli, per poi lavorare anche in radio. “Con Maura, la mia compagna e presto mia moglie, ho trovato una compagna di giochi incredibile e non è un caso che succedano anche cose come quella di venerdì scorso in diretta, quando l’ho tirata in ballo. Il criterio è raccontare solo quello che mi fa stare bene”, aveva raccontato lui in un’intervista rilasciata a Fanpage nel 2021.