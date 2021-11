Ciro Priello diventa zio in diretta a Tale e Quale Show 2021/ L’annuncio live

Durante la puntata andata in diretta a Tale e Quale Show 2021, il torneo Ciro Priello ha scoperto nel corso della gara di essere diventato zio. Il concorrente dello show dopo una pausa pubblicitaria ha raccontato a tutti, spinto anche dal giudice Giorgio Panariello, cosa è accaduto: “Mentre cantavo Massimo Ranieri è nato mio nipote e scherzavo con Giorgio Panariello rispetto al fatto che a quel punto si sarebbe dovuto chiamare Massimo”.

Ciro Priello, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Per Loretta Goggi si è superato!

Un momento di gioia per Ciro Priello che ieri sera all’interno dello show ha riproposto una magistrale imitazione di Massimo Ranieri che l’ha portato a vincere una puntata di questa edizione riuscendo a conquistare il quarto posto all’interno della puntata speciale dello show. Il comico con un lungo post su Instagram ha raccontato la sua gioia nel diventare zio e l’emozione di aver partecipato allo show interpretando proprio Massimo Ranieri, scrivendo: “Un mito, un’icona, l’ultima maschera di Napoli, della mia amata Napoli, ieri sera mi ha regalato una gioia indescrivibile”.

Maura Iandoli e Anna, moglie figlia Ciro Priello/ Da The Jackal all'amore

Ciro Priello interpreta Massimo Ranieri e diventa zio in diretta

Ciro Priello si è fatto notare dal pubblico di Tale e Quale Show 2021 durante tutto il corso dell’edizione per la sua estrema simpatia e voglia di mettersi in gioco anche quando ha dovuto affrontare sfide decisamente difficili per un cantante non professionista, come quando ha dovuto interpretare Freddie Mercury in cui li comico ha accettato la sfida con molta ironia, sapendo di non poter eguagliare la voce del cantante dei Queen.

Tale e Quale Show 2021, il torneo è andato in onda ieri sera è stato condotto da Carlo Conti che tornerà in televisione a gennaio per condurre quattro puntate di Tali e Quali con la stessa formula del programma appena andato in onda ma con un cast composto da concorrenti non famosi.

Ciro Priello e Maura Iandoli/ Annuncia il matrimonio in diretta a Tale Quale Show

© RIPRODUZIONE RISERVATA