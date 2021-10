Ciro Priello è Massimo Ranieri, Tale e Quale Show/ Una voce difficile da imitare…

Ciro Priello riuscirà a interpretare Massimo Ranieri a Tale quale Show 2021?

Ciro Priello sarà Massimo Ranieri nella settima puntata di Tale e Quale Show 2021 in onda oggi, 29 ottobre 2021, su Rai 1. L’artista dovrà calarsi nei panni di un personaggio molto complicato. Non è noto il brano che dovrà interpretare ma le aspettative sono molto alte, grazie alle potenzialità sin qui espresse da Priello. Sicuramente però c’è da constatare che la tanta differenza d’età tra i due potrebbe portare a qualche complicazione di troppo nella gestione della voce e dell’interpretazione.

Ciro Priello è Tiziano Ferro a Tale e quale Show/ Altra impresa per il comico di The Jackal

Nonostante questo la capacità di mimesi e l’inaspettata qualità vocale hanno fatto in modo che Ciro possa balzare dalla posizione di outsider a quella di papabile per la vittoria finale. Di certo stasera c’è la possibilità che Ciro possa ancora una volta lasciarsi senza parole.

Ciro Priello, com’è andata l’ultima puntata di Tale e quale show con l’imitazione di Michael Jackson?

Ciro Priello si è diligentemente calato nei panni di Michael Jackson, eseguendo il brano Beat it. Ha sfoggiato insospettate doti da ballerino, supportato dal fatto di avere studiato danza in passato. Molto somigliante nelle fattezze grazie ad un trucco ben eseguito, leggermente abbondante nella forma fisica. La prova canora è stata di buon livello, anche se la timbrica non è stata del tutto somigliante a quella di Michael Jackson, la vocalità di Priello è stata nel complesso molto apprezzabile. Il pubblico in sala ha espresso grande apprezzamento riservandogli una entusiasta standing ovation. Il punteggio totale è stato di 58 punti, sommando ulteriori 15 punti derivanti dal voto dei colleghi artisti a fine serata. Ciro Priello, alias Michael Jackson si è collocato al secondo posto della classifica della puntata, ex aequo con Dennis Fantina.

Maura Iandoli e Anna, moglie e figlia Ciro Priello/ Video-dedica della bimba con...

I giudici di Tale e quale show 2021, nel complesso, si sono espressi favorevolmente, ad eccezione di Cristiano Malgioglio: Loretta Goggi ha particolarmente gradito l’esibizione ed ha trovato somigliante sia la voce che l’aspetto fisico, ha elogiato in maniera particolare la sua agilità di ballerino ed ha concluso con l’abituale espressione “Chapeau”. Al momento della votazione gli ha attribuito 13 punti. Cristiano Malgoglio, pur avendo espresso apprezzamento per il talento di Ciro Priello, ha sottolineato quelli che, a suo giudizio, erano i punti carenti dell’esibizione: ha evidenziato una carenza di energia rispetto al personaggio imitato e ha rimarcato che Michael Jackson adoperava la tecnica del singhiozzo che, a suo parere, era presente anche nel brano eseguito da Priello, suscitando la disapprovazione del pubblico e dei colleghi giurati. Ha attribuito all’esibizione 7 punti. Giorgio Panariello si è dissociato dal parere di Cristiano Malgioglio, definendolo Goldrake per il suo look della serata, ed ha espresso apprezzamento anche nel voto, dando 11 punti all’interpretazione. L’imitatore Claudio Lauretta, nei panni di Platinette, si è complimentato in modo particolare per l’abilità espressa nel ballo, chiedendo ironicamente all’attore se avesse qualche accorgimento nelle scarpe, ha attribuito 11 punti alla prova di Ciro Priello. Le votazioni social hanno collocato l’artista al terzo posto, conferendogli così 1 punto utile per la classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA