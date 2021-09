Ciro Priello è Mika/ Il fisico lo aiuterà a spuntarla in Tale e quale show 2021?

Ciro Priello è Mika nella nuova puntata di Tale e quale show 2021 in onda oggi su Rai1. Ancora una volta uno dei volti noti dei The Jackal è chiamato a mettersi in gioco portando sul palco un artista che sicuramente ha fatto della sua poliedricità il suo punto di forza. Mentre l’originale è in forza a X Factor come giudice per il secondo anno consecutivo, la sua brutta copia (molto probabilmente) sarà sul palco di Carlo Conti per riuscire a sistemare il suo posto in classifica, ma ci riuscirà davvero? In questi giorni sui social si è mostrato al trucco pronto a diventare Mika e il suo fisico in questo può aiutarlo, a differenza di quello che succederà con altri suoi colleghi questa sera. Andrà meglio rispetto allo scorso venerdì oppure la sua situazione non migliorerà?

TALE E QUALE SHOW 2021, 2a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Federica Nargi in Baby K

Ciro Priello è Mika nella seconda puntata di Tale e quale show 2021

La risposta arriverà solo questa sera quando vedremo Ciro Priello nei panni di Mika in Tale e quale show 2021 ma quello che sappiamo al momento è che la scorsa settimana il bel napoletano si è fermato a 42 punti pur vestendo i panni di Stash dei The Kolors. Sulla carta anche quella missione doveva essere essere facile e non solo per la fisicità ma anche per la loro napoletanità ma così non è stato e i giudici non hanno apprezzato. Loretta Goggi ha sottolineato come le movenze siano state perfette portando sul palco il leader dei The Kolors ma la stessa cosa non è stata per Cristiano Malgioglio che ha apprezzato molto il modo di muoversi di Ciro Priello. Più convinto Giorgio Panariello: “Hai una somiglianza incredibile con Stash, se tu ti levavi gli occhiali, gli assomigliavi anche di più. Devo dire che lo hai azzeccato”.

LEGGI ANCHE:

Biagio Izzo è Nino d'Angelo a Tale e quale show/ Il divertimento al primo posto, e i voti?Dennis Fantina è Claudio Baglioni a Tale e quale show 2021/ Rischio noia con lui nel programma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA