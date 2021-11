Ciro Priello, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ È la rivelazione dell’ultima edizione

Ciro Priello ancora a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, pronto a stupire ancora

Ciro Priello è uno dei personaggi più in vista dell’ultimo anno, dopo aver vinto il reality Lol – Chi ride è fuori si è reso protagonista di un buon quarto posto a Tale e Quale Show 2021. Ora tornerà protagonista anche ne Il Torneo sfidando i campioni delle ultime edizioni. Nonostante nasca come comico, il suo percorso con i The Jackal lo conoscono tutti, ha dimostrato di saper anche cantare, riuscendo a imitare personaggi anche molto complicati. Per lui ovviamente questo sarà l’ennesimo passo in avanti di una carriera che ora si fa in discesa e potrebbe permettergli di raggiungere ulteriori soddisfazioni. Ora c’è curiosità di provare a capire quale sarà il personaggio che gli chiederanno di interpretare nel primo episodio del talent show, visto che al momento non è stato svelato ancora nulla. Di certo ha dimostrato di saper anche cantare in inglese quando ha interpretato Ed Sheeran. Appuntamento fissato per stasera sempre su Rai 1.

Ciro Priello, il suo percorso apprezzatissimo a Tale e Quale Show

Quello di Ciro Priello è stato fra i percorsi più apprezzati, anche secondo il parere dei giudici chiamati a decretare ogni puntata un vincitore. Nella puntata precedente è riuscito a guadagnarsi il titolo di vincitore con una straripante imitazione del grande Massimo Ranieri. La standing ovation è stata condivisa; pubblico, colleghi e giuria si sono dimostrati tutti unanimi nel considerarlo il migliore della serata. In particolare Panariello è rimasto particolarmente impressionato dalla capacità del comico di riuscire a rendere omaggio all’artista non solo dal punto di vista vocale ma anche dal punto di vista delle movenze e della dinamica. Stesso discorso per Loretta Goggi che si è soffermata sul confrontare anche le imitazioni delle stagioni passate, considerate decisamente inferiori rispetto alla rappresentazione egregia di Priello. Leggermente controtendenza Malgioglio che, nonostante i complimenti, lo ha considerato calante a tratti, mentre Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann si è accodato ai precedenti giurati. Nella puntata del 5 novembre invece, ovvero l’ultima, il compito di Ciro Priello è stato decisamente più arduo. Dopo Ranieri ha infatti scelto di vestire i panni di Ed Sheeran. Già prima dell’esibizione la sfida è stata presentata come difficile sia per le caratteristiche vocali dell’artista, sia per la sua unica e inconfondibile capacità di trasmettere emozioni attraverso una mimica interpretativa molto particolare e difficile da emulare. La canzone scelta è stata “Bad Habits”; anche in questa occasione sono arrivati tantissimi applausi per il componente dei The Jackal, con i giudici concordi nel giudicare eccezionale ancora una volta la performance dell’artista.

Giorgio Panariello ha sottolineato ancora una volta quanto, quello di Ciro Priello, sia stato uno dei percorsi più soddisfacenti dell’edizione. Ancora una volta contrario, però, Cristiano Malgioglio; per lo scrittore e cantante l’esibizione di Ciro è stata decisamente sottotono, probabilmente a causa proprio delle caratteristiche artistiche del cantante da imitare. La risposta del pubblico alle critiche rivolte è stata chiaramente contraria, con numerosi fischi a carico del giurato, confermando l’enorme apprezzamento degli spettatori nei confronti di Ciro Priello. Alla fine il comico si è piazzato in 5 posizione, totalizzando ben 47 punti. È grande l’attesa per quella che sarà l’esibizione della prossima puntata visto che, dopo la settimana di pausa per dare spazio alla nazionale, andrà in onda il torneo di “Tale e quale show” dove si sfideranno 6 artisti di questa stagione, tra cui Priello, è 4 della precedente, in in unica serata. Sicuramente il protagonista del The Jackal riuscirà ancora a stupire i telespettatori con la sua irriverenza e la forza che lo hanno caratterizzato durante il suo percorso nel programma.

