A La Vita in Diretta si parla dell'omicidio di Ciro Rapuano, assassinato dalla moglie Lucia Salemme: cosa sta emergendo dalle indagini
Il giallo di Ciro Rapuano a La Vita in Diretta, l’uomo ucciso dalla moglie in quel di Napoli, per motivi ancora ignoti. La donna è stata arrestata e le indagini stanno proseguendo e l’ultima ipotesi è che quell’omicidio sia stato commesso per un movente economico, visto che dal conto della vittima sarebbero spariti dei soldi.
La Vita in diretta ha parlato con la nipote della vittima, Maria, che punta il dito nei confronti della moglie di Ciro Rapuano e che sottolinea come anche la figlia Valentina, propenda per questa ipotesi: “E’ stato ucciso per soldi? Delle voci dicono di si, è stato ucciso per soldi – ribadisce – perchè a li mancavano dei soldi e facevano discussioni tutti i giorni per capire che fine avevano fatto questi soldi. Lui ne parlava con la sorella – ha proseguito – ha detto che loro si sono presi questi 400.000 euro”. Quindi fa notare: “La figlia ha pubblicato un video in cui si vede mentre fa shopping, bisogna capire bene se è stata una persona a commettere questo omicidio o due. La figlia Valentina (quella maggiore, che la notte dell’omicidio non era in casa ndr) con cui mi sento, sta male, male male”.
CIRO RAPUANO, LE PAROLE DI NIPOTE E AVVOCATI A LA VITA IN DIRETTA
Quest’ultima avrebbe di fatto preso le distanze dalla madre, Lucia Salemme, e ciò avrebbe colpito la stessa arrestata: “E’ rimasta un po’ sballottata dagli eventi dopo aver saputo della figlia”, ha raccontato l’avvocato sempre a La Vita in Diretta. La nipote ha aggiunto: “Vogliamo giustizia per lui, non esiste, è morto come una bestia, è stato fatto con tutto l’odio del mondo, la devono pagare o la deve pagare”.
Il talk di Rai Uno ha parlato infine anche con l’avvocato proprio di Valentina, figlia di Ciro Rapuano, che ha spiegato: “La mia assistita prende formalmente le distanze dalla madre e lo fa in maniera netta. Sa qualcosa di soldi spariti? Ha delle cose da dire e le riferirà al pubblico ministero, e più volte ha pianto davanti alla mia scrivania dicendomi che papà era uno buono. Continua a dirmi, ogni volta che parliamo, che ha perso tutta la sua famiglia in questo momento”.
CIRO RAPUANO, INDAGINI PROSEGUONO IN ATTESA DELL’AUTOPSIA
Una vicenda che sembra quindi aver spaccato in due la famiglia Rapuano, e proprio questa presa di posizione della figlia Valentina, che di fatto si è schierata nei fatti come “persona offesa”, lo dimostra chiaramente. Ricordiamo che l’omicidio è avvenuto lo scorso 4 settembre, e Ciro Rapuano è stato colpito alla schiena con ben 60 coltellate da Lucia Salemme.
Importante sarà capire l’esito dell’autopsia che è atteso in questi giorni anche se le cause di morte sembrerebbero essere piuttosto chiare. Ricordiamo che la Salemme ha sempre detto di essere innocente e di aver ammazzato il marito come difesa personale, in quanto lo stesso l’aveva accoltellata, ma per il momento gli inquirenti non credono a questa pista, tenendo conto che la donna è ancora in carcere.