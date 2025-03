Ciro Ricci in Mare Fuori 5 è vivo o morto? Video fake ed impazzano le teorie ma Giacomo Giorgio rompe il silenzio

Ciro Ricci in Mare Fuori è morto nell’ultima puntata della prima stagione. Figlio del camorrista Don Salvatore finito all’IPM per aver ucciso dei ragazzi dei clan rivali ha giurato vendetta nei confronti di Carmine Di Salvo e Filippo ‘O Chiattillo e dopo una serie di sparatorie e scene crude proprio Carmine e Filippo hanno causato la morte di Ciro. Il figlio del boss è stato accoltellato ed è morto tra le braccia del comandante Massimo, il suo corpo esanime è stato mostrato come monito per tutti gli altri ragazzi ed invito a seguire la retta via.

In queste nuove puntate di Mare Fuori 5, tuttavia, Ciro Ricci è ritornato, non ovviamente non in vita ma come flashback, nei ricordi della sorella Rosa e della mamma Maria. Stando alle immagini che circolano su TikTok, tra video fake creati ad arte e le dichiarazioni rilasciate a Fanpage.it dallo stesso regista Ludovico Di Martino: “Succederà qualcosa che nessuno si aspetta su Ciro” hanno acceso il sospetto che Ciro Ricci in Mare Fuori 5 fosse vivo. Adesso però a fare chiarezza sul suo personaggio ci ha pensato Giacomo Giorgio intervenuto sui social con un’Istragram Stories.

Mare Fuori 5, Giacomo Giorgio sbotta e accende la polemica: “Spesso non d’accordo con la scrittura”

Dopo tutte le polemiche, i video fake, gli spoiler e lein questi minuti. Innanzitutto ha chiarito l’ovvio, ovvero che Ciro Ricci in Mare Fuori 5 è morto ed appare solo nei ricordi delle persone che lo hanno conosciuto e amato come la sorella Rosa ma poi ha anche voluto accendere una polemica con gli sceneggiatori ammettendo senza mezzi termini che su alcune scene non era d’accordo: “Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene…non nell’inventarle” e poi ancora ha aggiunto ‘Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del suo personaggio è sbagliato o perché la scena è scritta male. Questo è quello che penso delle scene di questa stagione.” “Il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione e questo niente lo potrà cambiare.” E subito dopo ha confermato: “Quest’anno è stata l’ultima volta che ho incontrato questo personaggio che tanto ho amato, l’ultimo saluto a voi tutti.”