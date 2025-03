Anticipazioni Mare Fuori 5, Ciro Ricci sapeva che la madre Maria era viva!

Mentre sta andando in onda la prima puntata di Mare Fuori 5 tutta la stagione composta da dodici episodi è già disponibile su Raiplay dalla mezzanotte di ieri. Intrighi, colpi di scena, scelte difficili, morti inaspettate e nuovi giochi di potere sono gli ingredienti principali della fiction Rai. Protagonista assoluta, però, è Rosa Ricci con il suo presente al potere degli ‘affari’ di famiglia, al fianco dell’amica (?) Carmela e soprattutto con il suo passato, l’adorato fratello morto Ciro Ricci che compare attraverso flashback e ricordi e soprattutto la scoperta sensazionale e sconcertante: sua mamma Maria Ricci Caputo è viva.

Dalle anticipazioni Mare Fuori 5 si scopre che il ritrovamento del corpo di Edoardo nella cripta dei Ricci darà il via alle indagini durante le quali sarà necessario fare un sopralluogo e controllare le tombe di tutta la famiglia Ricci, ma quella che avrebbe dovuto contenere le spoglie di Maria, la mamma di Rosa e Ciro Ricci inaspettatamente sarà vuota. A questo punto sarà il comandante Massimo (Carmine Recano) a riconoscere nel volto della donna sulla tomba quello di Assunta, la pittrice che si è presentata dicendogli di essere stata la tata dei fratelli Ricci. I colpi di scena, tuttavia, si susseguiranno fuori uno dietro l’altro e verrà fuori che persino Ciro sapeva che la madre Maria era viva!

Mare Fuori 5, anticipazioni ultime puntate: verità sconvolgente sul passato della famiglia di Rosa Ricci

Stando a quanto riportano le anticipazioni Mare Fuori 5, Rosa scoprirà infatti che tutto ciò che le è sempre stato raccontato sulla madre altro non è che una menzogna e che il suo passato è in realtà segnato da bugie e risvolti drammatici. Don Salvatore Ricci, suo padre, ha fatto rinchiudere in una clinica psichiatrica la moglie, e madre dei suoi tre figli, perché la donna non voleva che seguissero le orme del padre. Proprio quando era pronta a partire con loro per dargli un futuro migliore l’ha fatta rinchiudere in una clinica dalla quale è uscita solo dopo molti anni. Nel frattempo il boss ha fatto credere ai figli Pietro, Ciro e Rosa che la loro madre era morta. Nel corso delle puntata la giovane incontrerà la madre, Rosa saprà che la madre Maria è viva e questo darà il via ad una vera e propria rinascita della ragazza che potrebbe decidere di abbandonare la strada della criminalità soprattutto in vista della prossima stagione.