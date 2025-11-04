Ciro Solimeno nuovo tronista di Uomini e Donne: ma è ancora innamorato di Martina De Ioannon? Ciro Petrone lancia la provocazione

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Una notizia che ha letteralmente scatenato il web e che arriva dopo il riavvicinamento tra la sua ex fidanzata Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex corteggiatore della ragazza da lei non scelto per stare proprio con Ciro. Una situazione che sembra quella di un film e che nelle ultime ore ha vissuto un risvolto ancor più eclatante quando Maria De Filippi ha proposto a Ciro il trono. Ciro ha accettato, ma c’è chi ora lancia una chiara provocazione: non è stata una scelta affrettata?

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ "Gianmarco è un capriccio"

Ciro Petrone, attore ed ex protagonista di Temptation Island (rimasto nella memoria di tutto il pubblico per la sua iconica fuga dalla spiaggia), si è espresso sul trono di Solimeno, lanciando un messaggio alla conduttrice: forse per il nuovo tronista è troppo presto intraprendere un percorso sentimentale.

Ciro Solimeno ancora innamorato di Martina De Ioannon? Ciro Petrone lancia un messaggio a Maria De Filippi

“Ciro è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne! – ha esordito Petrone in un video social. aggiungendo che – L’avevo anticipato due giorni fa, e sono contento per lui perché è un bravo ragazzo.” A questo punto, ha lanciato la sua provocazione, tirando in ballo un altro protagonista di Temptation Island: “Però voglio fare una domanda alla signora Maria: qualche mese fa, quando Rosario Guglielmi era sul trono, gli hai detto che non poteva restare perché era ancora innamorato di Lucia. Quindi ti chiedo, Maria… sei sicura che Ciro non sia ancora innamorato di Martina?”. Rosario è stato costretto a lasciare il trono ancor prima di iniziare perché è venuta a galla una notte di fuoco passata con la sua ex Lucia Ilardo. Petrone ha perciò fatto notare che lo stesso potrebbe essere anche per Solimeno, visto che la rottura con Martina è abbastanza recente.

Martina De Ioannon si sbilancia su Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ "E' l'inizio di una storia"