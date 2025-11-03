Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne dopo il confronto in studio con Martina De Ioannon nella nuova registrazione.

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il colpo di scena è arrivato nel corso della registrazione del dating show di canale 5 di oggi, lunedì 3 novembre 2025 che andrà in onda già domani, alle 14.45 su canale 5. Dopo essersi confrontato con Gianmarco Steri nella registrazione della scorsa settimana, Ciro Solimeno è tornato in studio, nella registrazione odierna, per confrontarsi nuovamente con lo stesso Gianmarco ma soprattutto con Martina De Ioannon che, come fa sapere in esclusiva Fanpage, dopo il precedente rifiuto, ha deciso di accettare l’invito della redazione e tornare nello studio di Uomini e Donne per un confronto definitivo con Martina.

Proprio durante la registrazione, al termine del duro confronto con Martina, Ciro Solimeno ha ricevuto la proposta di Maria De Filippi di diventare tronista accanto a Cristiana Anania, Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi.

Ciro Solimeno tronista di Uomini e Donne: la reazione del web

La notizia della proposta del trono di Uomini e Donne a Ciro Solimeno ha scatenato la reazione del web. Da una parte, i fan dell’ex fidanzato di Martina De Ioannon sono super felici per lui e non vedono l’ora di vedere non solo il confronto con Martina, ma anche la proposta della De Filippi.

Dall’altra parte, invece, i fan di Martina che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma con Gianmarco Steri, stanno puntando Ciro accusandolo di aver sempre puntato sul trono. Un botta e risposta, dunque, quello tra i fan di Ciro e quelli tra i fan di Gianmarco e Martina che continuano a seguire tutto quello che sta accadendo.