Ciro Solimeno, dopo sei mesi dalla scelta a Uomini e donne, difende la sua relazione con Martina De Ioannon e si lascia andare ad un amaro sfogo.

A distanza di sei mesi dalla scelta a Uomini e Donne che ha dato il via alla loro storia d’amore, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon sono sempre più felici e innamorati ma basta un giorno in cui i due non si mostrano insieme per scatenare presunte voci di crisi. Di fronte alle varie critiche e commenti sui social, Ciro Solimeno non solo ha detto basta, ma si è anche lasciato andare ad un amaro e lungo sfogo difendendo la propria relazione con Martina e invitando tutti a non giudicare sempre le vite altrui.

“A volte restare in silenzio sembra la scelta più giusta. Ma ci sono momenti in cui senti il bisogno di dire le cose come stanno, con rispetto, ma anche con sincerità. So bene che anche questo messaggio potrà portare critiche, ma me ne prendo la responsabilità. Perché a un certo punto bisogna anche dire basta. Sono 6 mesi che stiamo insieme. I primi 4 li abbiamo passati sotto attacco: “non andate bene insieme”, “lei è troppo grande”, “lui è troppo immaturo”, scrive Ciro.

Le parole di Ciro Solimeno sulla storia con Martina De Ioannon

Lo sfogo di Ciro Solimeno non si ferma qui perché l’ex corteggiatore di Uomini e Donne spiega come, nonostante le critiche, la storia va felicemente avanti da sei mesi. “Eppure, nonostante tutto, abbiamo continuato ad amarci e a costruire qualcosa di vero. Siamo usciti da un programma e ci siamo presi critiche e giudizi, spesso in silenzio, a testa bassa, con rispetto. A differenza di altri, non ci è stato regalato niente. Ci siamo guadagnati ogni apprezzamento con costanza, tempo e fatti. Eppure, ancora oggi, ogni gesto viene travisato”, scrive Ciro.

“Basta che per un giorno non pubblichiamo una storia insieme, e parte il teatrino: “si sono lasciati”, “Ciro ha mancato di rispetto”, “Martina è stata tradita”. È diventato nauseante. Ma la verità è che non dobbiamo più dimostrare nulla. Lo sappiamo noi cosa viviamo, nel nostro privato, ogni giorno. Nei gesti, nelle parole, nei progetti. E questo ci basta. A chi ci sostiene, grazie di cuore. A tutti gli altri: il rispetto, a volte, è anche saper restare in silenzio”, ha concluso.