Ciro Solimeno comincia il percorso sul trono di Uomini e Donne ma non convince il pubblico e Maria De Filippi.

Dopo aver accettato il trono e aver trascorso le prime puntata guardando le dinamiche degli altri tronisti di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha cominciato il suo percorso verso l’amore conoscendo le corteggiatrici che hanno partecipato all’appuntamento al buio e scegliendo le prime ragazze con cui fare le esterne. La scelta di Ciro è ricaduta su Alessia, una ventenne di Roma con cui ha fatto un’esterna conoscitiva che, però, ha lasciato piacevoli sensazioni ad entrambi ma non al pubblico che temono in un trono noioso.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 9 dicembre/ Flavio Ubirti minaccia di lasciare Trono: ecco perché

Sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne sono tantissimi i commenti degli utenti: da una parte ci sono coloro che pensano che Ciro non sia pronto ad affrontare il trono dopo aver avuto una storia importante con Martina De Ioannon e, dall’altra, ci sono quelli che giudicano noioso il trono vedendo in Maria De Filippi un atteggiamento freddo nei confronti del tronista.

Uomini e Donne, chi è corteggiatore preferito della mamma di Sara: Jakub o Marco?/ Il gesto clamoroso

Maria De Filippi annoiata dal trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne? Il parere del web

Secondo alcuni utenti che lo scrivono su Instagram, Maria De Filippi concederebbe poco spazio al trono di Ciro Solimeno che, effettivamente, finora è stato al centro una sola volta per vedere l’esterna fatta con Alessio e dividendo la scena con Flavio Ubirti.

Secondo altri utenti, Maria De Filippi avrebbe poca fiducia in Ciro Solimeno che, tuttavia, avendo appena cominciato, potrebbe far ricredere tutti. Il trono, infatti, è appena partito e, nelle prossime settimane, Ciro uscirà in esterna con altre corteggiatrici sulle quali ci sono già le prime segnalazioni e che infiammeranno non solo il parterre ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno fortemente voluto Ciro sul trono. Il pubblico, dunque, riuscirà ad affezionarsi al trono di Solimeno?

Cristiana Anania verso la scelta a Uomini e donne?/ Baci con Ernesto e Federico: la tronista si sbilancia