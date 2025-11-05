Prime parole da tronista di Uomini e Donne per Ciro Solimeno che svela perché ha accettato dopo l'addio a Martina De Ioannon.

Ciro Solimeno è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’offerta di Maria De Filippi è arrivata nel corso del confronto in studio con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri e, con l’appoggio di Gianni Sperti e Tina Cipollari ha accettato. Un nuovo capitolo sta così per aprirsi nella vita di Ciro che, dopo essere stato uno dei corteggiatori protagonisti della scorsa stagione, dopo essere stato la scelta di Martina De Ioannon e aver vissuto con lei una storia durata otto mesi, è pronto a rimettersi nuovamente in gioco sentimentalmente. Ad ammetterlo è lo stesso Ciro nel video di presentazione pubblicato su WittyTv in cui ammette di essere ancora sotto choc per come la situazione si è evoluta svelando anche i motivi che l’hanno spinto ad accettare il trono dopo poco più di un mese dall’addio a Martina.

Ciro Solimeno: ecco perché è diventato tronista di Uomini e Donne

” Io ho voglia di ripartire e di voltare pagina”. Con queste parole, Ciro Solimeno dà ufficialmente inizio al suo percorso sul trono di Uomini e Donne spiegando di sentirsi un po’ confuso perché è accaduto tutto all’improvviso. Ciro, poi, ricorda che a Uomini e Donne è stato un corteggiatore e si è innamorato augurandosi, ora, di trovare nuovamente una persona che gli faccia battere nuovamente il cuore dopo la fine della storia con Martina.

“Spero di trovare una persona che va a tremila e che è capace di prendermi sia fisicamente che caratterialmente. Sono curioso di relazionarmi con altre persone dopo la mia ultima relazione”, ha aggiunto Ciro che ha così voltato pagina, pronto a conoscere nuove ragazze sperando di trovare quella che sappia conquistarlo. L’avventura di Ciro sul trono di Uomini e Donne, dunque, è ufficialmente cominciata.