Ciro Solimeno svela tutta la verità sul ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: i dettagli scioccanti sul triangolo di Uomini e Donne

Ciro Solimeno rompe il silenzio. Ma, si proceda con ordine. Nelle ultime ore, non si fa che parlare del triangolo formato da Ciro, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Com’è noto, Martina e Ciro si sono lasciati qualche settimana fa, pubblicando un comunicato congiunto e senza dare troppe spiegazioni. Da lì, sono iniziate a circolare voci su un presunto ritorno di fiamma dell’ex tronista e Gianmarco, complici i vari segnali lanciati dalla stessa romana sui social. La situazione è poi degenerata recentemente, quando la De Ioannon ha pubblicato una foto indossando la collana regalatale da Gianmarco durante un’esterna a Uomini e Donne.

A quel punto, l’ex corteggiatore ha deciso di raccontare la sua verità in un’intervista senza filtri, rivelando che, effettivamente, tra Martina e Gianmarco ci sarebbe stato un incontro e persino un bacio. Negli ultimi mesi, Ciro avrebbe più volte chiesto a Martina se pensasse ancora al barbiere o se alcuni suoi comportamenti sui social fossero riferiti a lui, ma lei avrebbe sempre negato. Anzi, a detta di Ciro, la ragazza non perdeva occasione per criticarlo, definendolo un “senza pa**e” e accusandolo di non essere realizzato solo perché vive ancora con i genitori a trent’anni. Tuttavia, tutto sarebbe cambiato dopo un recente incontro casuale in un locale.

“Lei ha sempre avuto il pensiero su Gianmarco, te lo confermo. Mi ha detto che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati, ma che non sono andati a letto, però non le credo”, ha spiegato Ciro Solimeno, chiarendo di non credere di essere stato tradito, pur non potendo più mettere le mani sul fuoco. Dopo aver saputo questa notizia, lui e Martina si sarebbero insultati e bloccati sui social. Nonostante ciò, Ciro ha dichiarato di essere ancora innamorato dell’ex tronista e di essere allibito per tutto ciò che sta vivendo.