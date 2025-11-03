Maria De Filippi propone il trono di Uomini e Donne a Ciro Solimeno sotto gli occhi di Martina De Ioannon e poi punge l'ex tronista.

Una registrazione ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne del 3 novembre 2025 durante la quale Ciro Solimeno e Gianmarco Steri si sono ritrovati nuovamente l’uno di fronte all’altro al centro dello studio. Stavolta, tuttavia, al confronto non ha partecipato Cristina Ferrara ma Martina De Ioannon che, dopo il precedente rifiuto, stavolta ha deciso di raccontare la sua verità sia sulla frequentazione con Gianmarco che sulla fine della relazione con Ciro. Al centro dello studio dove Martina è stata tronista corteggiata da Ciro e Gianmarco è avvenuto un colpo di scena che sta già scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Al termine di un confronto tesissimo tra Ciro e Martina, Maria De Filippi ha proposto a Solimeno di accomodarsi sul trono accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Una proposta che ha spiazzato Ciro e scatenato Ciro e Gianni che hanno spinto Ciro ad accettare il trono. Un momento durante il quale, poi, Tina ha fatto la sua previsione portando Maria a lanciare una frecciatina a Martina.

Nel video pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, Maria De Filippi propone a Ciro di diventare tronista e Tina Cipollari, di fronte alla titubanza dell’ex corteggiatore, prova a spronarlo con con una previsione su quello che potrebbe accadere durante il suo trono. “Ciro vieni subito, levati da quella sedia che può darsi che Martina ci ripensa e ti viene a corteggiare”, dice Tina Cipollari.

“Non la faccio entrare. Te lo dico subito: in quel caso non la farei entrare, te lo dico già”, risponde subito Maria De Filippi. Un colpo di scena con i fiocchi, dunque, quello che Maria De Filippi ha regalato al pubblico di Uomini e Donne che, domani, potranno vedere il nuovo confronto tra Ciro, Gianmarco e Martina.

