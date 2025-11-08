Ciro Solimeno pronto a cominciare la sua avventura da tronista di Uomini e Donne e tra le corteggiatrici potrebbe esserci un'ex di Temptation Island.

Ciro Solimeno è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo il confronto con Martina De Ioannon, Ciro ha accettato la proposta di Maria De Filippi scegliendo di mettersi nuovamente in gioco nel programma in cui, da corteggiatore, aveva trovato l’amore. Una nuova sfida per Ciro che, dopo una storia con Martina durata otto mesi, proverà a conoscere le ragazze che scenderanno per lui e che sarebbe conquistarlo non solo esteticamente ma anche caratterialmente. La prima puntata di Ciro tronista andrà in onda tra diversi appuntamenti.

Come ha spiegato la stessa Maria De Filippi nel giorno della registrazione, le puntate attualmente in onda sono indietro di diverse settimane rispetto a quelle registrate e, così, per i fan dell’ex corteggiatore, ci sarà da aspettare. Tuttavia, tra le corteggiatrici di Ciro, potrebbe esserci un volto dell’ultima edizione di Temptation Island.

Lucia Ilardo corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e donne?

Tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island e di quello che è accaduto dopo è sicuramente Lucia Ilardo, tornata single dopo la fine della storia con Rosario Gugliemi con cui ha avuto un ultimo confronto nello studio di Uomini e Donne dove lui era appena diventato tronista salvo, poi, lasciare il programma dopo il racconto della stessa Lucia che ha rivelato di aver avuto un incontro con Rosario pochi giorni prima del trono.

Oggi Lucia è pronta a voltare pagina augurandosi di incontrare una persona che sappia ricambiare il suo nome. Il nuovo inizio di Lucia comincerà da Uomini e Donne come corteggiatrice di Lucia? Da tempo, quest’ultima, mette like alle foto di Solimeno: sarà un apprezzamento che si trasformerà nel desiderio di provare a conoscerlo e corteggiarlo? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda delle puntate.

