Quando andranno in onda le puntate dedicate al trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne? Spunta la data.

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne ma le puntate che lo vedono protagonista non sono ancora state trasmesse. Ciro è diventato tronista nella puntata del confronto in studio con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri al termine del quale Maria De Filippi ha offerto all’ex corteggiatore la possibilità di mettersi immediatamente in gioco accettando il trono. Nonostante qualche perplessità, spronato anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari, Ciro ha accettato con Maria De Filippi che ha annunciato che avrebbe dovuto capire come inserire il suo trono essendo in avanti con le registrazioni, rispetto alle puntate attualmente in onda, di un mese.

Ad oggi, infatti, la prima puntata da tronista di Ciro non è stata ancora trasmessa. Sul trono, nelle puntate attualmente in onda, ci sono Sara Gaudenzi, Flavio Ubirti e Cristiana Anania che hanno cominciato l’avventura ormai da diverso tempo, ma quando andrà in onda il trono di Ciro?

Trono Ciro Solimeno: quando andranno in onda le puntate di Uomini e Donne

Secondo quanto fa sapere Lollo Magazine, il trono di Ciro Solimeno dovrebbe debuttare in tv non prima di martedì 25 novembre. Sarà, tuttavia, una puntata tranquilla per Ciro che si limiterà ad osservare ciò che accade in studio sia tra i protagonisti del trono over sia tra quelli del trono classico. Nelle successive puntate, invece, Ciro comincerà a vivere il suo percorso sul trono incontrando, per la prima volta, le ragazze che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio.

Dopo l’incontro con Ciro, diverse ragazze lasceranno il programma mentre Ciro comincerà a scegliere le ragazze con cui fare le prime esterne. Tra poco più di una settimana, dunque, l’avventura da tronista di Ciro comincerà ufficialmente anche in tv.