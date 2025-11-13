Ciro Solimeno ha ufficialmente cominciato la sua avventura sul trono incontrando le prime corteggiatrici: ecco cos'è successo.

Dopo aver accettato di volare pagina, dopo la fine della storia d’amore con Martina De Ioannon e il relativo confronto nello studio di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha ufficialmente cominciato la sua avventura sul trono. L’ex corteggiatore, se nel corso della prima registrazione a cui ha partecipato da tronista, è rimasto a guardare le dinamiche dei protagonisti del trono over e degli altri tronisti, Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, durante la registrazione dell’11 novembre 2025, ha partecipato attivamente alla puntata.

Gemma Galgani in ombra a Uomini e Donne/ Cosa sta accadendo dopo l'addio a Mario

Come accaduto per tutti gli altri tronisti, sia in questa stagione che nelle precedenti, Ciro ha cominciato l’avventura incontrando le corteggiatrici che hanno partecipato al cosiddetto appuntamento al buio anche se non è stato totalmente così dal momento che la presenza di Ciro sul trono è stata annunciata direttamente dai profili social di Uomini e Donne. Al termine dell’incontro, è arrivata la scelta delle ragazze se restare o meno.

Giada Rizzi e Marcello Messina sono tornati insieme/ Gli ex Uomini e Donne svelano tutto

Ciro Solimeno: cos’è successo dopo l’incontro con le corteggiatrici a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ciro Solimeno ha cominciato ad incontrare le ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio. Tutte le ragazze, infatti, non hanno chiesto di partecipare al programma per conoscere e corteggiare Ciro Solimeno e, dopo l’incontro, c’è stata una scrematura con tante ragazze che hanno scelto di lasciare la trasmissione non essendo interessate a conoscere l’ex fidanzato di Martina De Ioannon.

Uomini e donne, Valentina Autiero attacca: "Si parla solo di Martina De Ioannon, Gianmarco e Ciro"/ Lo sfogo

In studio, così, come racconta ancora Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, c’erano pochissime ragazze per corteggiare Ciro. Il tronista, inoltre, non ha ancora fatto la sua prima esterna che, sicuramente, avverrà nella prossima registrazione che dovrebbe esserci lunedì 17 novembre 2025 durante la quale Ciro potrebbe fare il suo primo centro studio da tronista.