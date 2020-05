Cirque du Soleil rischia il fallimento/ Show cancellati e debiti, il futuro è pessimo

Pubblicità

Il Cirque du Soleil rischia il fallimento. Sul New York Times si legge del grave rischio che la celeberrima compagnia canadese, nata nel 1984 e presto diventata una sorta di immagine ideale del mondo circense, corre a causa della pandemia da Coronavirus. Non solo la diffusione del contagio che ha bloccato parecchi spettacoli, come successo ovviamente a tutte le forme d’arte dal vivo – ne abbiamo parlato con insistenza, anche e soprattutto in merito alla scena italiana – ma anche il fatto che la malattia sia arrivata in un periodo già poco florido. Il Cirque du Soleil, si legge, in questi mesi ha dovuto lasciare senza lavoro il 95% dei suoi dipendenti: risultante questa di 44 show cancellati. Il pericolo di fallimento e chiusura è concreto ed è condiviso da tante altre realtà; naturalmente fa sensazione che lo si associ alla compagnia canadese che, come si legge sul quotidiano statunitense, solo a Las Vegas aveva sette spettacoli.

Pubblicità

IL CIRQUE DU SOLEIL RISCHIA IL FALLIMENTO

Purtroppo il Coronavirus non fa sconti e prigionieri: il Cirque du Soleil si sarebbe dovuto esibire in Cina all’inizio del 2020, ma a quel tempo la Repubblica Popolare stava già fronteggiando l’epidemia e così la compagnia si è dovuta fermare. A marzo, la situazione è peggiorata con la diffusione del Covid-19 in tutto il mondo: il che ha significato non potersi esibire, ma anche trovarsi costretti a gestire il rientro dei tanti dipendenti (quasi duemila) in vari Paesi e quello delle attrezzature che dovevano tornare in Canada. Come ha ben esplicitato l’amministratore delegato Daniel Lamarre: “Il nostro mondo è cambiato in una notte”. I numeri sono impietosi, e lo stesso Lamarre li ha resi noti: nel 2019 l’azienda canadese aveva avuto entrate per oltre un miliardo di dollari, adesso la stessa cifra si riferisce ai debiti.

Pubblicità

Ecco perché si prospetta anche il fallimento: in questo momento il Cirque du Soleil sta prendendo in considerazione tutte le ipotesi. Di recente la compagnia ha ricevuto una ricapitalizzazione di 50 milioni di dollari ma, considerata la situazione economica e del tempo corrente, questi soldi basteranno forse per resistere qualche giorno. Dal canto suo i canadesi si stanno muovendo: sono già stati avviati contatti per qualche spettacolo in Cina e Corea del Sud, Paesi nei quali le restrizioni anti-Coronavirus sono allentate da tempo. Anche qui però gli eventi dal vivo sono ben lungi dall’essere stati riprogrammati nella loro totalità. “Riteniamo che nel prossimo anno le cose possano tornare alla normalità” ha detto Lamarre, ma resta da dimostrare se questo riguarderà anche l’attività del Cirque du Soleil. Che, come dicevamo inizialmente, passava dei guai già prima del Coronavirus: come si legge, era stato criticato per aver perso in originalità.

Tanto per dire, con i nuovi progetti (come lo spettacolo R.U.N. chiuso dopo soli cinque mesi) il Cirque du Soleil andava in perdita, riuscendo a camminare grazie alla riedizione di vecchi show. A questo si aggiungono i problemi dei dipendenti: i quali ovviamente faticano parecchio a trovare lavoro come contorsionisti, come spiegato dal presidente Mitch Garber. Alcuni di loro si sono dedicati ad attività ed esibizioni singole provando poi a montare dei video collettivi: un tentativo di rimanere in attività, ma che potrebbe non bastare per salvare il futuro della compagnia canadese che, in questo momento, appare davvero appeso a un filo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA