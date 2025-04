Circa 800 posti di blocco in Cisgiordania, con 3mila case abbattute e 9mila persone arrestate senza un capo d’accusa. Per non parlare, naturalmente, dei morti (oltre 50mila) e delle distruzioni che continuano a Gaza. Una situazione devastante della quale risentono anche le comunità cristiane della Terra Santa, che soffrono di una povertà inaudita e dell’impossibilità di movimento che accomunano, anche se con modalità diverse, la West Bank e la Striscia.

Ungheria pronta a uscire dalla Corte penale internazionale/ E ignora mandato d'arresto su Netanyahu

I luoghi santi non sono più meta di pellegrini e turisti e questo ha causato una grave crisi economica in questi territori. Solo a Betlemme, racconta padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, 147 famiglie se ne sono andate, preferendo cercare all’estero una sistemazione. Le incursioni dell’esercito israeliano e dei coloni in Cisgiordania riguardano anche questa zona, come quelle di Jenin, Tulkarem, Nablus. Per questo si contano 60mila sfollati, molti dei quali hanno trovato rifugio da parenti o conoscenti. Ma le risorse stanno finendo anche per loro.

Naftali Bennett fonda partito e sfida Netanyahu/ Sondaggi Elezioni Israele, ex Likud in testa: gli scenari

Israele continua a smantellare le abitazioni dei palestinesi in Cisgiordania, anche nella zona di Betlemme. La comunità cristiana sta subendo gli effetti di questi interventi? Come si vive nei luoghi santi e com’è nello specifico la situazione dei cristiani in questi territori?

La comunità cristiana della Cisgiordania non sta direttamente avendo difficoltà di questo genere, ma vive i disagi e le limitazioni di una situazione di guerra. Stiamo vivendo un lungo periodo di paure e di tensioni che blocca ogni possibilità di lavoro a causa della limitazione di movimento e di libertà. A Gerusalemme e nelle altre città della Terra Santa, le comunità cristiane soffrono per la povertà e per l’instabilità della vita nella terra dove sono nate e dove vorrebbero continuare a professare la loro fede. A Gaza la tragedia della guerra è enorme e devastante, ma anche nel resto della Terra Santa la situazione è molto precaria e preoccupante.

UCRAINA/ Se la diplomazia batte la deterrenza nucleare e fa l'opera del Vangelo

Le cronache dicono che Israele sta chiedendo almeno ad alcuni palestinesi di pagare le spese delle loro case abbattute, anche se sono state distrutte dai soldati. Cosa succede materialmente a Jenin, Tulkarem, Nablus, quando arrivano i soldati israeliani e i coloni? Ora si parla di almeno 60mila sfollati: dove si sono rifugiati, come riescono a sopravvivere?

Le città della Cisgiordania sono divise fra loro da numerosi checkpoint, circa 800, che impediscono il movimento delle persone, mentre l’esercito israeliano e i coloni hanno libero accesso ovunque. È una situazione che viene definita solitamente “a macchia di leopardo”. Jenin, Tulkarem, Nablus sono state sempre città particolarmente colpite da attacchi dell’esercito e da invasioni di coloni che si impossessano di terre e di abitazioni.

Quanto sono estesi questi attacchi?

In questi ultimi tempi la situazione si è notevolmente aggravata: si parla di più di 3mila case abbattute e di 9mila arresti cosiddetti amministrativi, cioè detenzioni di 6 mesi rinnovabili che non hanno bisogno di capi d’accusa. Tanti campi profughi sono stati devastati e gli sfollati trovano rifugio e solidarietà presso persone che condividono il poco che hanno, fino a quando avranno risorse. A differenza di Gaza, dove non entrano gli aiuti umanitari da un mese e quindi la popolazione sta morendo di fame, di sete e non può ricevere farmaci e cure, anche a causa della mancanza di energia elettrica.

La guerra ha bloccato completamente l’afflusso di turisti e pellegrini in Terra Santa causando una forte crisi in un settore in cui sono impegnati i cristiani, molti dei quali hanno abbandonato il Paese con le loro famiglie. Com’è la situazione?

Dal 7 ottobre 2023, 147 famiglie di Betlemme hanno lasciato la Terra Santa per nazioni più sicure e per dare un futuro ai propri figli. È un esodo che continua fra tante difficoltà e con la sfiducia nella possibilità di un ritorno ad avere un lavoro nella terra dove sono nati. La Custodia di Terra Santa offre lavoro, abitazioni, istruzione e sostegno a tante necessità, ma abbiamo molte difficoltà dopo tanti anni di tensioni, dopo la pandemia e dopo 18 mesi di guerra. Confidiamo nella Provvidenza e nei benefattori sempre sensibili alle necessità della Terra Santa. La colletta del Venerdì Santo sostiene i bisogni vitali dei cristiani di questa terra benedetta.

Quante chiese sono state danneggiate a causa della guerra e come le limitazioni alla libertà di movimento, nella West Bank come a Gaza, stanno impedendo la libertà di culto?

All’inizio di questa guerra fu gravemente colpita la chiesa ortodossa di San Porfirio. Grazie a Dio i danni materiali alle chiese cristiane di Gaza sono stati limitati. I cristiani delle varie confessioni sono una minoranza in Terra Santa e la convivenza fra palestinesi di religione cristiana e musulmana è sempre stata pacifica. Rispettano reciprocamente riti, liturgie e tradizioni, soprattutto in questo periodo di Ramadan per i musulmani e del tempo forte della Quaresima per i cristiani. Purtroppo è impossibile per i cristiani di Gaza raggiungere Gerusalemme per i riti pasquali ed è molto difficile per i cristiani della Cisgiordania. La limitazione di movimento impedisce la condivisione della fede più che la libertà di culto.

A Gaza i cristiani si sono riuniti nella parrocchia latina per cercare di resistere insieme alla guerra. Che danni hanno avuto le strutture della comunità e come stanno vivendo ora che in molte zone sono ricominciati i bombardamenti? Quanto pesa il nuovo blocco degli aiuti da parte delle autorità israeliane?

Sono 600 i cristiani riuniti nella parrocchia latina di Gaza, hanno trovato rifugio e protezione nei locali della scuola e della parrocchia. Sacerdoti e suore accoglienti e generosi hanno saputo gestire una situazione difficile e dolorosa. La ripresa della guerra sta mettendo in seria difficoltà la possibilità di dare sostegno a chi si è rifugiato in quel luogo sacro. Le riserve stanno terminando e gli aiuti non arrivano. Le comunità cristiane sono comunque unite nella preghiera e nella speranza.

Ha fatto scalpore, se mai fosse possibile in una guerra così violenta, l’uccisione a Gaza dei paramedici della Mezzaluna Rossa, i cui corpi sono stati ritrovati legati, segno che sono stati giustiziati sul campo. Anche i soccorritori sono ormai un bersaglio dichiarato?

La guerra mette in evidenza aspetti particolarmente disumani. Colpisce che non ci sia umana pietà per i bambini, per i deboli, per gli indifesi e per chi si sacrifica per aiutare gli altri. L’attacco ai paramedici è l’ennesimo attacco alla dignità dell’umanità. A Gaza non entrano gli aiuti e non entrano volontari da molto tempo. Si provoca morte e distruzione e non si dà la possibilità di aiutare. Al confine con l’Egitto sono fermi molti camion carichi di aiuti e tanti volontari pronti a entrare a Gaza per dare aiuto e solidarietà.

La ripresa dei bombardamenti in una terra già distrutta sembra che abbia un unico obiettivo: espellere i palestinesi dalla Striscia, distruggendo a tal punto il territorio da impedire loro di restare. È questo lo scopo degli attacchi militari? Come e dove sta colpendo Israele e come reagisce la gente di fronte all’ipotesi di una deportazione?

La deportazione è stata chiaramente richiesta e suggerita agli Stati arabi confinanti. Gaza è distrutta, la gente è stanca e debilitata dalle sofferenze fisiche e morali, ma non vuole lasciare la propria terra e non vuole abbandonare le macerie delle proprie case che molto spesso hanno seppellito i loro cari, i loro ricordi, la loro storia. Credo che la comunità internazionale debba tutelare i diritti essenziali e vitali della popolazione di Gaza, senza dimenticare il diritto di rimanere ad abitare la propria terra. È responsabilità dell’umanità intera, che risponderà a Dio e alla storia.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI