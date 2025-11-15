Rubio teme che le violenze in Cisgiordania minino l’accordo per Gaza: USA sotto la pressione dei Paesi arabi e musulmani. E la grazia a Netanyahu…

Una moschea incendiata, bambini uccisi, ulivi dati alle fiamme e sradicati: in Cisgiordania la violenza dei coloni israeliani ormai è senza ritegno, con episodi se possibile più gravi di quelli segnalati nel recente passato. Tanto che lo stesso segretario di Stato americano Marco Rubio ha paura che la situazione in questi territori palestinesi finisca per causare una rottura dell’accordo sul cessate il fuoco a Gaza.

VIA I DAZI SUI BENI ALIMENTARI/ Il "sacrificio" di Trump per non perdere alle prossime elezioni

Il pericolo c’è, spiega Filippo Landi, già corrispondente RAI da Gerusalemme e inviato speciale del TG1 Esteri, anche perché stavolta i Paesi arabi e musulmani che hanno sostenuto l’intesa per Gaza voluta da Trump, chiedono conto di quello che sta succedendo. Mentre l’amministrazione USA deve tenere in considerazione anche quella parte di America che i coloni li ha finanziati, condividendo le loro mire di annessione della Cisgiordania stessa.

CASO EPSTEIN/ Tra clienti, ricatti e servizi, ora arrivano le contromosse di Trump

Rubio ha dichiarato che la violenza in Cisgiordania potrebbe minare l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Come vanno interpretate le sue parole?

Rubio ha detto una cosa giusta, dimenticando però che l’attenzione al livello crescente di violenze in Cisgiordania è dovuta ai Paesi arabi e non agli USA o alla UE. L’occupazione da parte di Israele è frutto della trentennale azione che ha portato all’insediamento di 700mila coloni: un’azione che prima avveniva sottotraccia, mentre ora suscita apprensione tra i Paesi arabi e musulmani che si sono ritrovati con Trump a New York ai margini dell’assemblea generale dell’ONU. Una situazione alla quale si legano anche altri fattori.

POST-IT/ Macron & Starmer, quel silenzio (non innocente) dei "volenterosi" in crisi

Quali?

Trump ha chiesto al presidente di Israele Herzog la grazia per Netanyahu per i reati per i quali in questo momento il premier è sotto processo, e la grazia renderebbe meno importante il ruolo dei partiti sionisti, fondamentalisti, che fanno capo al ministro della Polizia Interna Ben-Gvir e al ministro dell’Economia Smotrich. Questi due partiti hanno sempre messo sul piatto il pieno sostegno a Netanyahu in merito alle sue vicende giudiziarie in cambio di alcune scelte pesanti e discutibili del governo: lo si è visto durante il conflitto a Gaza, che di fatto continua, e ancora di più riguardo a Gerusalemme e alla Cisgiordania.

Come hanno influito sulle decisioni del governo riguardo alla West Bank queste formazioni?

C’è stata l’occupazione di fatto della Spianata delle Moschee da parte dei coloni sostenuti e protetti dalla polizia: avviene in occasione di ogni festività ebraica, ma anche in altre occasioni. E poi il blocco degli spostamenti in Cisgiordania, all’interno della quale i palestinesi non si possono muovere.

Cosa c’entra allora questa situazione con la grazia a Netanyahu?

Il venir meno di una potenziale arma di ricatto nei confronti di Netanyahu fa temere a Smotrich e Ben-Gvir che il premier faccia marcia indietro rispetto ad alcuni accordi su cui si è fondata l’alleanza tra il suo partito, il Likud, e quelli dei suoi alleati. Per questo Smotrich e Ben-Gvir stanno giocando d’anticipo. Così si spiega perché crescono le violenze in Cisgiordania.

L’accordo su Gaza, allora, rischia di rompersi?

In una situazione in cui tutte le cose si tengono (la politica, le azioni militari) siamo a un passo dal frantumarsi del cessato fuoco nella Striscia: se la cosiddetta Linea Gialla non è più il primo passo verso il ritiro totale dell’esercito israeliano, ma la nuova frontiera di Gaza, allora è chiaro che si va verso un nuovo conflitto.

L’Istituto di Ricerca Applicata di Gerusalemme (ARIJ) ha rivelato che le autorità di occupazione israeliane hanno piani per la costruzione di oltre 26mila nuove unità abitative nelle colonie in Cisgiordania. L’occupazione ormai ha un sostegno istituzionale?

Non solo c’è un sostegno istituzionale ai coloni, ma c’è anche un utilizzo dei coloni per una finalità politica. L’espansione delle colonie, delle unità abitative spesso finanziate da fondazioni ebraiche americane, subisce un’accelerazione e un salto di qualità. Non credo sia mai accaduto che ci fosse un bando per la costruzione di oltre 25mila unità, ci si fermava a numeri inferiori. È un ostacolo serio a ogni ipotesi di Stato palestinese. Ed è clamoroso che questo aspetto non venga compreso fino in fondo, ad esempio dall’Unione Europea.

Perché?

Nel momento in cui il governo Netanyahu procede in modo più evidente rispetto al passato nella direzione di un incremento del numero delle colonie e di un dispiegamento permanente dell’esercito israeliano, l’azione dell’UE è di dichiararsi disponibile a finanziare l’addestramento di 3mila poliziotti palestinesi che dovrebbero andare a operare a Gaza. Non c’è assolutamente la percezione che questo tipo di politica sia tesa a mantenere una condizione sempre peggiore per i palestinesi, ma non incide sulla determinazione dei governi israeliani e dei coloni di annettersi pezzi sempre più grandi di territorio.

Cosa poteva fare l’UE?

Netanyahu poteva essere fermato nel caso in cui l’Unione Europea avesse imposto sanzioni economiche e militari nei confronti di Israele. Invece questa ipotesi è rimasta a livello di discussioni preliminari.

Sembra che l’Occidente e l’Europa in particolare si siano messi il cuore in pace. Una volta fatto l’accordo sul cessate il fuoco va bene tutto. È così?

È paradossale il fatto che a porre a Netanyahu domande politiche serie sia il Dipartimento di Stato americano e non i vertici della UE. Gli USA sono molto più condizionati rispetto a ieri dalle posizioni dei Paesi arabi e musulmani.

Tra i finanziatori degli insediamenti ci sarebbe anche Jared Kushner, genero di Trump. L’attivismo dei coloni come viene visto dagli americani: verrà assecondato? Rubio, insomma, ha ragione di temere gli effetti negativi della situazione in Cisgiordania sull’accordo per Gaza?

Per chi ha sostenuto Trump prefigurando l’annessione della Cisgiordania e di tutta Gerusalemme allo Stato di Israele, per chi ha finanziato la costruzione delle colonie, per chi come il movimento evangelico americano ha sostenuto con forza, anche dal punto di vista culturale, la politica dei coloni è difficile fermare tutto questo. Può accadere che il livello di devastazione, il numero dei ragazzi morti, la quantità di arresti che vengono realizzati (ieri notte sono stati 40) porti a una nuova fase del conflitto. Le dichiarazioni di Rubio esprimono una reale preoccupazione degli Stati Uniti. Forse un atteggiamento diverso della UE, più fermo nei confronti di Israele, potrebbe cambiare le cose. Ma non se ne vede traccia.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI