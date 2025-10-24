Trump minaccia di non sostenere Israele se annetterà la Cisgiordania, i giudici internazionali intimano di aiutare l’ONU a distribuire aiuti a Gaza

La Corte internazionale di giustizia (ICJ) dice che Israele deve permettere all’ONU di distribuire gli aiuti a Gaza. La stessa Corte che si è già pronunciata sull’occupazione dei territori palestinesi da parte degli israeliani dicendo che i coloni se ne devono andare. Il diritto internazionale dà torto per l’ennesima volta a Israele, proprio mentre la Knesset dà il la all’annessione della Cisgiordania, sconfessando le assicurazioni fatte da Trump agli stati arabi prima di firmare l’accordo per Gaza.

Un’iniziativa, quella del parlamento israeliano, spiega Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e dell’Unione Europea nell’Università La Sapienza di Roma, che ha fatto infuriare lo stesso presidente americano, perché allontanerebbe gli Stati arabi dal processo di pace per la Striscia e lo farebbe deragliare, chiudendo la porta alla possibilità della nascita di uno Stato palestinese.

Il parlamento israeliano ha approvato in prima istanza leggi che prevedono l’annessione della Cisgiordania, che di fatto, almeno in parte, è già occupata dai coloni: cosa prevede il diritto internazionale sulla Cisgiordania e come si sono pronunciati i giudici della ICJ su questo tema?

La Cisgiordania è un territorio palestinese, così come la striscia di Gaza e Gerusalemme est. Vi è una regola di diritto generale, vincolante per tutti gli Stati, che impedisce qualsiasi modifica territoriale acquisita con la forza. Nel parere consultivo del 2024, la ICJ ha indicato che Israele deve cessare l’occupazione dei territori palestinesi e consentire al popolo palestinese di esercitare l’autodeterminazione, in particolare attraverso il modello dei due Stati. La Corte ha aggiunto che i due Stati debbono avere relazioni pacifiche e frontiere sicure.

Trump dice che se Israele annettesse la Cisgiordania perderebbe il sostegno degli Stati Uniti. Se la Knesset sancisse definitivamente l’annessione della West Bank decreterebbe la fine del processo di pace e l’impossibilità di realizzare lo Stato della Palestina?

Il problema dell’annessione della Cisgiordania è anche un problema politico. Dopo che la comunità degli Stati e l’opinione pubblica internazionale, quasi all’unanimità, hanno indotto l’inizio di un processo di pace, questa improvvida decisione del Parlamento israeliano rischia seriamente di far deragliare questo processo. Inoltre, gli Stati “musulmani” della regione, i quali hanno dato prova di grande moderazione, non esiterebbero a cessare la propria partecipazione al processo di pace, il quale prevede, sia pur con molte cautele, un esito per la costruzione dei due Stati. Persino il Presidente Trump, storico difensore di Israele, sta perdendo la pazienza.

La Corte internazionale di giustizia, intanto, ha detto che Israele deve permettere all’UNRWA di fornire aiuti ai palestinesi di Gaza. Su quali basi viene affermato questo principio e come è stato violato?

La UNRWA è una agenzia delle Nazioni Unite. Già all’inizio della guerra di Gaza, Israele ha mosso accuse a funzionari della UNRWA di complicità con Hamas e addirittura di coinvolgimento di funzionari dell’agenzia nei fatti del 7 Ottobre. Le Nazioni Unite hanno aperto una inchiesta dalla quale l’Agenzia è risultata esente, ma Israele ha continuato a impedire l’accesso al territorio di Gaza.

Si tratta di un parere, che valore ha dal punto di vista giuridico? Cosa comporta?

I pareri consultivi della ICJ sono emessi su richiesta degli organi delle Nazioni Unite. Essi hanno la funzione di accertare il diritto internazionale. Questo ultimo parere è stato richiesto dall’Assemblea generale, che ha chiesto alla Corte di esprimersi sui doveri di protezione di Israele della popolazione civile di Gaza in quanto potenza occupante.

I giudici internazionali si sono espressi in seguito a una richiesta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’anno scorso: quanto è importante ancora oggi dopo il cessate il fuoco, mentre gli aiuti ancora non arrivano come dovrebbero?

Il cessate il fuoco non estingue le violazioni di Israele nei confronti della popolazione civile. Tra le altre cose, la Corte ha accertato – ma lo aveva fatto altre volte – che Israele ha usato l’affamamento della popolazione di Gaza come metodo di guerra. Se ci fosse una gerarchia di atrocità della guerra la morte per fame della popolazione dovrebbe stare ai primi posti. Anche dopo il cessate il fuoco, Israele ha bloccato di nuovo gli aiuti in risposta ad una presunta violazione di Hamas dell’obbligo di restituire i cadaveri degli ostaggi. Ma, se anche fosse vera l’accusa, la rappresaglia verso i civili è inaccettabile, sia giuridicamente che eticamente.

Israele respinge le accuse e sostiene di non voler collaborare con l’UNWRA perché, pur essendo un’agenzia ONU, sarebbe “infestata da attività terroristiche”. Ci sono dei riscontri che confermano in qualche modo questa posizione?

Io non ho informazioni segrete; ma la UNWRA è una agenzia delle Nazioni Unite posta sotto la sorveglianza del Segretario generale, il quale ha aperto una inchiesta amministrativa che ha scagionato l’agenzia dalle accuse. Credo che Israele veda ovunque complici di Hamas, ma a me sembra inverosimile che il Segretario generale dell’ONU abbia coperto complici degli autori delle atrocità del 7 Ottobre.

