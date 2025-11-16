Le violenze dei coloni continuano, l'esercito sta a guardare: la collaudata strategia di Israele per annettere la Cisgiordania non si ferma

Se mai ci fossero stati ancora dubbi sull’impotenza dell’Onu, la recente bozza su Gaza presentata dalla Russia, una vera contro-risoluzione rispetto a quella trumpiana, ha nuovamente paralizzato di fatto qualsiasi iter in corso. Dimostrando che le liturgie, i meccanismi, i veti che insistono al Palazzo di vetro (non solo in ambito Consiglio di sicurezza, ma in tutta l’Assemblea generale) oggi non riescono a produrre più alcuna energia.

Encomiabile l’appello del nostro Capo dello Stato per un rilancio del multilateralismo, anche e soprattutto in chiave Onu, ma sembra oggi un obiettivo utopistico, vista la geopolitica mondiale sempre più basata su egoismi, interessi e forza.

Gli Stati Uniti hanno presentato adesso un’altra risoluzione “rivista” alle Nazioni Unite, che include per la prima volta un esplicito riferimento alla possibilità di istituire uno Stato palestinese controllato dall’Autorità palestinese (ANP). La bozza ripropone un “Consiglio di pace” temporaneo per amministrare Gaza, guidato da Trump, fino a quando l’ANP non completerà le riforme richieste.

Una volta raggiunte, ed iniziata la ricostruzione, secondo la nuova bozza si potrebbe arrivare ad un “percorso credibile” per l’autodeterminazione e lo Stato palestinese. Si è allo stallo.

Nel frattempo, Israele ha distrutto oltre 1.500 edifici nelle aree di Gaza sotto il suo controllo da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il mese scorso, e gli scontri tipici di una guerriglia diffusa continuano, con il braccio di ferro sulla sorte dei circa 200 miliziani di Hamas che si ritrovano asserragliati in un tunnel a Rafah, all’interno della zona orientale della Striscia, quella sotto controllo di Tel Aviv.

Non si tratta di civili palestinesi, ma di guerriglieri, per i quali Israele non sembra disposta a concedere alcun salvacondotto. Anche su questo scoglio si sta infrangendo ogni tentativo di varare la seconda fase del piano di pace.

Ma se Gaza resta in un fragile stand by, sulla riva occidentale del Giordano la West Bank sta vivendo nuove battaglie. Un recente focus di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) sulla situazione in Cisgiordania (popolata da circa tre milioni di palestinesi) riporta un’informativa delle Nazioni Unite, secondo cui lo scorso mese di ottobre avrebbe registrato il più alto numero di attacchi dal 2006, con oltre 260 episodi, una media di otto al giorno, 1.500 dall’inizio dell’anno. “L’ondata di violenze coincide con la stagione della raccolta delle olive, quando i palestinesi si dirigono verso i loro terreni agricoli intorno alle città e ai villaggi. Le immagini circolate sulla rete mostrano decine di uomini mascherati su una collina a est di Tulkarem, un attacco ad un magazzino palestinese a Beit Lid e alcuni camion dati alle fiamme. Nel villaggio beduino di Deir Sharaf si possono vedere tende in fiamme, con grida di donne in sottofondo”.

La Cisgiordania è Palestina, un territorio che fu annesso alla Giordania nel 1950, alla fine del mandato britannico, e occupata poi da Israele nel giugno 1967, fino ai trattati di Oslo, nel ’95, quando fu frazionata in varie zone, molte delle quali sotto il diretto controllo israeliano. Il comun denominatore in tutte queste fasi è stato sempre il confronto armato tra palestinesi e coloni israeliani, sempre più numerosi.

Negli ultimi anni il ritmo di costruzione degli insediamenti ha visto un’accelerazione senza precedenti: nel 2023 Israele ha consentito oltre 30mila nuove unità abitative in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, un incremento del 180% nell’arco di cinque anni. Per arrivare a questi giorni.

Venerdì scorso l’IDF ha dichiarato il villaggio di Burin in Cisgiordania una zona militare chiusa, poco prima che centinaia di attivisti israeliani arrivassero per un raccolto di olive solidale, spingendo la polizia a fermare i loro autobus sull’autostrada Tel Aviv-Ariel e limitare temporaneamente il movimento nell’area. Alcuni attivisti hanno cercato di bloccare la strada e sono stati rimossi, in seguito si sono fermati sul ciglio della strada con i cartelli “Stop al terrore ebraico”.

Il raccolto, organizzato da Rabbis for Human Rights and Peace Now, segue un assalto di coloni a israeliani e palestinesi nella zona la scorsa settimana. “Gli avamposti della Cisgiordania si sono espansi – sostiene Haaretz in un editoriale –. Alcuni di loro sono già quartieri di insediamenti esistenti che invitano le masse israeliane ad acquistare lì case unifamiliari. E il processo continua instancabilmente, e riesce perché la sua violenza serve la politica ufficiale. Solo se il pubblico israeliano vi rinunciasse i manipoli di rivoltosi potrebbero essere fermati. In realtà, gli incidenti sono resi possibili dal fatto che le IDF restano a guardare e non fanno nulla per reprimere la violenza e proteggere le persone sotto attacco”.

Tra i rivoltosi ci sono soldati in uniforme, membri delle squadre di sicurezza di emergenza degli insediamenti, che sfruttano le uniformi e le armi fornite loro per autodifesa per attaccare i palestinesi, che vogliono solo i loro raccolti”.

Dopo la diffusione di video che riprendono i coloni scatenati, il presidente Isaac Herzog ha scritto su X che “gli episodi violenti e pericolosi hanno superato una linea rossa: tale violenza è intollerabile, e la condanno fermamente”.

Dice bene il presidente. Resta il fatto che lo scorso ottobre un disegno di legge, presentato da parlamentari di ultradestra, ha ottenuto il primo via libera della Knesset: riguarda l’applicazione della legge israeliana alla Cisgiordania. Non è un passaggio di poco conto: si tratta di fatto dell’annessione di quel territorio in termini giuridici.

