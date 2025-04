Non è stata una vita semplice quella di Whitney Houston, che ha dovuto fare i conti con storie tossiche, abusi e dipendenza da sostanze stupefacenti. Venuta al mondo nel 1963 a Newark da John Russell Houston ed Emily Drinkard, meglio conosciuta come Cissy, Whitney ha avuto anche due fratelli, Michael e Gary. La passione per il mondo della musica è stata ereditata da Whitney dalla mamma, che faceva la cantante in un gruppo soul, chiamato “The sweet inspiration”. La donna ha poi fatto parte anche di un gruppo gospel. Dunque Whitney, sin da bambina, ha seguito la mamma sopra e dietro il palco, appassionandosi di musica.

Inoltre, durante l’adolescenza, l’artista ha spesso frequentato i locali notturni dove la mamma si esibiva, salendo sul palco per esibirsi con lei, cominciando a cantare fin da bambina, prima nella New Hope Baptist Church e poi in altri cori. I genitori di Whitney Houston erano molto diversi tra loro: se la mamma aveva un animo artistico e una grande dote musicale, il papà era più rigido e meno fantasioso. John Russell Houston era infatti un militare. Il papà, suo futuro manager, nel corso della vita ha portato la figlia davanti a un tribunale per questioni economiche.

Genitori di Whitney Houston, un rapporto travagliato: tra non accettazione e tribunali

Il rapporto con i genitori di Whitney Houston è sempre stato altalenante. La mamma l’ha spinta a diventare un’artista ma allo stesso tempo ha minato la sua serenità, non accettando la relazione con la donna che amava, la sua assistente Robyn Crawford. Più avanti, infatti, Cissy ha raccontato che non avrebbe mai accettato che la figlia fosse omosessuale, spingendola dunque a nascondere la sua reale identità. Nonostante ciò, il loro rapporto sarebbe stato molto buono e Cissy ha sofferto tantissimo dopo la morte della figlia. La donna è morta a 91 anni nel 2024.

Il padre, John Houston, si è invece rivolto alla Corte Suprema del New Jersey quando lei era all’apice della carriera, affermando di dover ricevere dalla figlia 100 milioni di dollari secondo un accorto tra loro stipulato. Un rapporto particolare, fatto di luci e ombre, quello di Whitney Houston con Cissy e John, i suoi genitori.