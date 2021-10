Cistite interstiziale, malattia Francesca Neri/ Cos’è? “Patologia rara”

Francesca Neri, moglie di Claudio Amendola, ha rivelato di soffrire di cistite interstiziale. Una patologia che la porta a stare malissimo, con dolori lancinanti. Per capire un po’ di più di questa malattia, ilfattoquotidiano.it ha intervistato Rita Patrono, dottoressa di Roma specializzata in ginecologia e ostetricia. L’esperta ha quindi spiegato cos’è la cistite interstiziale: “È una patologia rara, con una incidenza di 2 su 10.000, che riguarda per il 90% dei casi le donne e interessa una fascia d’età ampia: dall’età giovanile a quella della post menopausa.”

Ma cosa accade nello specifico? “È caratterizzata da un’alterazione dello strato mucoso protettivo della vescica che favorisce la penetrazione al tessuto sottostante delle ‘sostanze tossiche’ liberate dall’urina.” ha spiegato la dottoressa.

La dottoressa Rita Patrono spiega che al momento non ci sono cure specifiche per la cistite interstiziale, questo perché “la causa precisa ancora non è conosciuta”. Esistono medicinali che possono attenuare il dolore: “Certamente si può ricorrere agli antinfiammatori che hanno anche un effetto locale, ma a volte funzionano e altre volte no. E ancora gli antidepressivi per il tono dell’umore.”, ha spiegato ancora l’esperta nel corso dell’intervista. Ma quali sono invece i sintomi? La dottoressa ha rivelato: “La frequenza delle minzioni, anche frequentissime. Nella fisiologia la frequenza massima è di 7 al giorno, in queste pazienti anche 50 al giorno.”

