Citi Zeni, Lettonia: chi è?/ All’Eurovision 2022 con la canzone “Eat your salad”

Tra gli artisti che avremo piacere di scoprire all’Eurovision 2022 ci sono sicuramente i Citi Zeni dalla Lettonia che porteranno sul palcoscenico il brano “Eat your salad”. Gli autoproclamati “Princes of Rap” e “Divas of 21st Century Pop” sono altrettanto famosi per le loro esibizioni energiche e lo stile eccentrico come lo sono per i loro testi sfacciati. La band ha pubblicato il suo album di debutto, Suņi Iziet Ielās con grande successo di critica e ha già iniziato a lavorare all’album successivo, progettando di pubblicare un secondo singolo poco dopo lo svolgimento dell’Eurovision Song Contest 2022. Il gruppo è composto da Jānis alla voce, Dagnis che contribuisce alla voce e al sassofono, Reinis alle tastiere, Krišjānis alla chitarra, Roberts che ci dà il basso e Toms alla batteria. Citi Zeni ha avuto parole di grande entusiasmo nei confronti della prossima partecipazione alll’Eurovision, dimostrandosi convinto di poter dare un grande contributo alla competizione portano un genere che in Lettonia è molto apprezzato ma che i Europa risulta ancora poco esplorato.

Chi sono i Citi Zeni, pronti per mostrare il loro valore all’Eurovision 2022

I Citi Zeni si sono detti pronti a dimostrare tutto il valore della sua musica e di essere fiero della canzone realizzata per l’occasione. Inoltre, si sono soffermati anche su quanto possa essere gratificante poter rappresentare il loro paese dal punto di vista canoro, indubbiamente un’occasione unica per dare ulteriore slancio alla propria carriera. Il brano proposto dall’artista, intitolato Eat Your Salad, ha un significato molto particolare accompagnato da sonorità atipiche rispetto al classico pop o rock commerciale. Dal punto di vista del significato, si tratta di una sorta di propaganda green celata da una melodia simpatica e raccontata da frasi simpatiche e a tratti goliardiche, quasi a voler trattare il tema in maniera leggera e spensierata.

Citi Zeni, dove tutto è iniziato

Interessante è anche la storia che ha portato alla formazione dei Citi Zeni. Il gruppo lettone si è formato nel marzo del 2020 iniziando con alcune partecipazioni a festival estivi. Interessante è anche la scelta che ha portato al nome della band, letteralmente infatti significa “Gli altri ragazzi” anche se chi conosce il lettone è consapevole che dietro questa frase si cela un gioco di parole. Nel gennaio del 2022 sono stati selezionati per Supernova, il programma che ha portato proprio a questa avventura dell’Eurovision 2022. Loro hanno dimostrato grande entusiasmo e siamo sicuri che riusciranno, in un modo o nell’altro, a stupire.

