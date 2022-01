Citofonare Rai 2/ Anticipazioni 2 gennaio 2022: ospiti Ivan Cattaneo e Vianello

Anticipazioni Citofonare Rai 2 puntata 2 gennaio 2022

Nuovo appuntamento con “Citofonare Rai 2”, programma condotto sulla rete pubblica da Paola Perego e Simona Ventura. Il nuovo anno inizia alla grande: oggi, domenica 2 gennaio, alle 11.15 va in onda un nuovo appuntamento con il programma, che vedrà come ospiti Ivan Cattaneo ed Edoardo Vianello. Quest’ultimo sarà accompagnato da sua moglie Elfrida. Sarà una puntata piena di musica e allegria, con tanti ospiti in studio e in collegamento. I due ospiti principali si alterneranno in due interviste divertenti e ricche di aneddoti. Ad arricchire i loro ricordi del passato ci saranno dei filmati storici che permetteranno loro di ripercorrere le loro carriere e i loro successi.

Non soltanto Ivan Cattaneo ed Edoardo Vianello a “Citofonare Rai 2”. In studio ci sarà anche spazio per l’Oroscopo, per capire come andrà questo anno appena iniziato. Sarà infatti ospite Simone Morandi (Simon and The Stars), che regalerà agli spettatori le previsioni astrologiche di tutto l’anno. Al suo fianco ci sarà anche il giornalista Santo Pirrotta: quest’ultimo racconterà qualche aneddoto e curiosità legato al mondo del gossip. Il tutto in chiave oroscopo: ai vari segni verrà infatti abbinato un personaggio o più di uno. Come sempre, poi, non mancheranno gli interventi di Paolo Lanza e Cloris Brosca. Ad intrattenere il pubblico ci sarà inoltre il live della Band “L’Isola delle Rose”.

Citofonare Rai 2: chi sono i due grandi ospiti di oggi

Oltre ad Ivan Cattaneo ed Edoardo Vianello, come abbiamo visto, ci saranno anche altri ospiti in studio a “Citofonare Rai 2”. La trasmissione condotta da Paola Perego e Simona Ventura, comunque, vedrà come protagonisti principali i due cantanti nella puntata del 2 gennaio 2022. Ma chi sono i due super ospiti che allieteranno i telespettatori nella prima puntata dell’anno dello show di Rai 2?

Ivan Cattaneo è stato un cantante attivo soprattutto negli anni ’80: famosissimo il suo singolo “Polisex” e l’album di cover “Duemila60 Italian Graffiati”. Successivamente Cattaneo ha dedicato le sue energie e la sua carriera alle arti figurative, impegnandosi nella pittura. Negli anni duemila, poi, ha partecipato a vari reality show come il Grande Fratello Vip. A quarant’anni dall’uscita del brano “Polisex”, nel 2021, Cattaneo ha pubblicato un album con dieci versioni, realizzate per l’occasione, del celebre brano. Edoardo Vianello, invece, è un cantautore e produttore discografico, che nella sua carriera ha avuto l’occasione di mettersi in mostra anche come attore. Vianello può considerarsi come un esponente della “Scuola romana” dei cantautori, meno impegnata di quella “Genovese” e più fruibile da un vasto pubblico.

