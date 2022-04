Citofonare Rai 2/ Anticipazioni 3 aprile 2022: ospiti Enzo Decaro e Barbara Foria

Nuovo appuntamento con “Citofonare Rai 2”, programma della domenica mattina condotto su Raidue da Paola Perego e Simona Ventura. La giornata comincia con tanta musica e allegria nel programma in onda sulla tv pubblica e prosegue fino ad ora di pranzo con tanti ospiti e contributi. Le anticipazioni rivelano una scaletta molto ricca, con diversi protagonisti del mondo dello spettacolo pronti a tenerci compagnia, tra interventi divertenti e aneddoti personali.

Tra gli ospiti più attesi di oggi, domenica 3 aprile, abbiamo Enzo Decaro, Sergio Assisi e Barbara Foria. Ad arricchire i loro racconti, tanti filmati filmati storici che permetteranno loro di ripercorrere carriera, vita e grandi successi. Interviste e non solo a Citofonare Rai 2: ampio spazio verrà dedicato a gag, momenti comici e ludici, collegamenti e musica live.

Citofonare Rai 2, anticipazioni domenica 3 aprile: gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura

Tanti amici busseranno alla porta di Citofonare Rai 2. Come ogni settimana Simona Ventura e Paola Perego scambieranno quattro chiacchiere con alcuni personaggi provenienti dal piccolo schermo e del mondo dello spettacolo. Come abbiamo detto ci saranno Enzo Decaro e Sergio Assisi, oltre a Barbara Foria e Francesco Paolocci, che a grande richiesta reinterpreterà il mitico Totò dopo il grande successo di queste settimane.

La sua presenza è ormai immancabile all’interno del programma, così come il suo omaggio ad un personaggio indimenticabile per la cultura e lo spettacolo italiano. Naturalmente tanto spazio ai giochi a premi col pubblico, a Simone Morandi (Simon and The Stars) che offrirà agli spettatori le previsioni astrologiche della settimana. Oltre a lui ci sarà anche la band “Isola delle rose” per la musica dal vivo.

