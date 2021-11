Citofonare Rai 2/ Diretta streaming video oggi 7 novembre: ospiti Fiordaliso e Leali

Si rinnova l’appuntamento con “Citofonare Rai 2”, trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego e in programma alle 11.15 di oggi, domenica 7 novembre 2021. Ospiti della puntata odierna, come si legge nelle anticipazioni divulgate dall’ufficio stampa Rai, saranno Marina Fiordaliso (che canterà, preparerà il pranzo piacentino della sua infanzia e intratterrà il pubblico con tanti filmati e ricordi) e Fausto Leali, il quale si racconterà ed eseguirà alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Inoltre, l’ex concorrente de “Il Cantante Mascherato”, si mostrerà anche in veste inedita, preparando il suo panino preferito, quello che da ragazzo gli dava la giusta carica per tornare in carreggiata dopo un faticoso concerto.

Fausto Leali/ Ospite da Iva Zanicchi, annuncia bis di concerti e...

Inoltre, non mancheranno le previsioni astrologiche della settimana di Simon and the Stars, mentre Elena Ballerini andrà in Toscana nella magnifica Montepulciano, da dove racconterà “Toscana Gustando”, una manifestazione enogastronomica che mette in mostra tutte le eccellenze del territorio, e andrà a caccia di un invito per il pranzo domenicale.

Germana Schena, moglie di Fausto Leali/ Lui: "l'ho sposata al momento giusto"

CITOFONARE RAI 2, DIRETTA STREAMING VIDEO: MASSIMO CANNOLETTA E IL MUSEO DI PIETRARSA

In questa nuova puntata di “Citofonare Rai 2” ci sarà spazio anche per il divulgatore Massimo Cannoletta, ex concorrente de L’Eredità e presenza fissa di “Oggi è un altro giorno”, che condurrà il pubblico alla scoperta del museo di Pietrarsa, tra Napoli e Portici, uno dei musei dei treni più prestigioso d’Italia, per un vero e proprio viaggio nel tempo.

Come precisano dalla sede della Rai, sarà una domenica mattina all’insegna della spensieratezza, a cui il pubblico potrà prendere parte in maniera attiva con il Gioco Dei Fagioli della Domenica, il cui montepremi cresce di settimana in settimana, e con il nuovo quiz del Frigo dei Vip di Tinto, che avrà in palio un ambìto premio. Il tutto, infine, sarà accompagnato dalle preziose e soavi note della band “L’Isola delle Rose” e dalla simpatia propria degli immancabili vicini di casa, ovvero Cloris Brosca (storica “Zingara” della trasmissione di Rai Uno) e Paolo Lanza.

Fausto Leali/ Padre orgoglioso dei figli Samantha e Deborah, Lucrezia e Francis Faustino

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CITOFONARE RAI DUE



© RIPRODUZIONE RISERVATA