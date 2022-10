Citofonare Rai 2 non va in onda, perché?/ Paola Perego e Simona Ventura “rinviate”…

“Citofonare Rai 2”, la trasmissione della domenica mattina della seconda rete dell’azienda di viale Mazzini condotta da Paola Perego e Simona Ventura, non va in onda nella giornata di oggi, domenica 23 ottobre 2022, nonostante fosse stata annunciata la sua regolare presenza nel palinsesto settimanale. Uno slittamento dovuto allo speciale del Tg2 che ha seguito la cerimonia della campanella e il passaggio di consegne tra il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, e la nuova premier Giorgia Meloni, con annesso addio dell’ex leader della Bce a Palazzo Chigi e il picchetto d’onore a lui dedicato.

Nonostante la diretta del Tg2, in un primo momento “Citofonare Rai 2” era stato ugualmente confermato, tanto che in un tweet Paola Perego aveva chiesto ai telespettatori di sintonizzarsi e di seguire la nuova puntata. Poi, probabilmente, visto e considerato che soltanto alle 12.05 si è concluso lo speciale telegiornalistico, si è optato per il rinvio di una puntata che prevedeva la presenza di numerosi ospiti, tanto che è comparso un sottopancia che comunicava la regolare messa in onda del programma a partire da domenica prossima.

CITOFONARE RAI 2 NON VA IN ONDA: CHI ERANO GLI OSPITI DI OGGI?

Come era stato annunciato dall’ufficio stampa Rai, “Citofonare Rai 2” oggi avrebbe dovuto accogliere nei suoi studi Tosca D’Aquino, per ripercorrere insieme a lei i momenti più divertenti della sua carriera, tra cui il film cult “Il Ciclone” (e annesso intervento di Leonardo Pieraccioni). A seguire, sarebbe dovuto entrare in scena Max Giusti, attore e conduttore, che sta portando a teatro “Il Marchese del Grillo”. Peraltro, il divulgatore culturale Massimo Cannoletta avrebbe dovuto mostrare al pubblico la villa dove sono state girate le scene dell’indimenticabile film di Monicelli con Alberto Sordi.

A seguire, avrebbe trovato spazio la consueta rubrica con Antonella Elia, l’inviata dell’amore che, nella puntata odierna di “Citofonare Rai 2”, avrebbe dovuto proporre il racconto della coppia per eccellenza: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Poi, in studio ci sarebbero stati Simon And The Stars con le previsioni astrologiche segno per segno e Valeria Graci, con la rubrica sul gossip e le news “Vale Tutto”, senza dimenticare il gioco dei “Fagioli della domenica”.











