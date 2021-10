CITOFONARE RAI 2/ Ospiti 17 ottobre: Paola Barale, Simon and the Stars e altri ancora

Citofonare Rai 2, anticipazioni puntata 17 ottobre

In arrivo una nuova puntata di “Citofonare Rai 2”, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego che andrà in onda questa domenica 17 ottobre 2021, alle 11.15. Un ricco elenco di ospiti, andiamo insieme a vedere più da vicino di chi si tratta. Il sipario si alza sulla showgirl e presentatrice Paola Barale. Dopo di lei altri amici citofoneranno alle due conduttrici per trascorrere assieme al pubblico di Citofonare Rai 2 una domenica mattina fatta di giochi e spettacolo. Subito infatti sarà la volta dell’astrologo ‘Simon and the Stars’, che svelerà al pubblico l’oroscopo della prossima settimana, dal 18 al 24 ottobre.

A “Citofonare Rai 2” sarà quindi la volta di uno chef stellato che suggerirà al pubblico come preparare un pranzo veloce e particolare: a chi non servono dei consigli in cucina? L’elenco degli ospiti è ancora lungo, continuate a leggere per scoprire chi andrà a suonare al campanello di Simona Ventura e Paola Perego.

Citofonare Rai 2: “i fagioli della Domenica”, “il Frigo dei Vip” e altri giochi

La domenica mattina di “Citofonare Rai 2” del 17 ottobre 2021 prosegue in compagnia del divulgatore culturale Massimo Cannoletta, che assieme a Simona Ventura e Paola Perego festeggerà le giornate d’autunno del FAI accompagnandoci in una visita speciale al teatro che detiene un record speciale: quello di essere il più piccolo d’Italia. Stiamo parlando di un gioiello di rara bellezza incastonato nel cuore della Lucchesia.

Sarà poi la volta di Elena Ballerini che andrà alla scoperta di uno speciale mercatino della domenica. Anche per questa puntata di “Citofonare Rai 2” la Ballerini cercherà di farsi invitare a pranzo da una famiglia italiana: chi saranno i fortunati? Non mancherà poi l’accompagnamento della musica, rigorosamente dal vivo.

E anche per questa puntata si farà incursione dai “ vicini di casa”. Il divertimento continua con i giochi in diretta, un modo simpatico e divertente di passare il tempo e che darà la possibilità al pubblico che segue da casa di vincere molti fantastici premi: “i fagioli della Domenica” e “Il Frigo dei Vip” con Tinto inviato a casa di un misterioso personaggio famoso. Per partecipare alla trasmissione “Citofonare Rai 2” basta chiamare il numero 06 45789090 oppure prenotarsi al sito



