Citofonare Rai2, anticipazioni/ Ospiti 27 marzo: Valeria Marini e mamma Gianna

Citofonare a Rai2, anticipazioni puntata domenica 27 marzo

Ospiti della domenica mattina di Rai2 a partire dalle 11.15 saranno Valeria Marini e mamma Gianna. Madre e figlia approdano a Citofonare Rai2, in compagnia di Simona Ventura e Paola Perego. Gianna e Valeria, durante la puntata, avranno modo di parlare del loro rapporto, di alcuni incomprensioni e degli aspetti più autentici della loro vita privata. Ma non solo: le due donne si metteranno in gioco, tra risate, musica ed intrattenimento.

Stando alle anticipazioni della puntata, apprendiamo che non ci saranno solo Valeria e Gianna nel salotto di Simona Ventura e Paola Perego. Le due conduttrici, infatti, attendono anche l’attore e cabarettista Giovanni Vernia, pronto ad intrattenere il pubblico con gag davvero particolari. E poi cos’altro? Momenti di spettacolo, svago e curiosità davvero imperdibili.

Citofonare a Rai2, gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura: il divulgatore Massimo Cannoletta da Palermo

Durante questa puntata di Citofonare a Rai2 non mancheranno i giochi che chiameranno in causa anche il pubblico a casa, che potrà ricevere diversi premi come i fagioli della Domenica e il Frigo dei Vip. Valeria Marini e sua madre Gianna si misureranno in diverse “sfide”, con loro anche l’attore e cabarettista Giovanni Vernia, il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, che sarà in collegamento da Palermo al Circolo dell’Unione per la seconda domenica dedicata alle Giornate Fai di Primavera.

Inoltre Simon and the Stars racconterà le previsioni astrologiche di questa settimana. Confermatissimo naturalmente il gioco dei Fagioli della Domenica e la compagnia dei simpatici vicini di casa, Cloris Brosca e Paolo Lanza.











