Citofonare Raidue anticipazioni 27 febbraio/ Ospiti Pasotti, Farnesi e Paolocci

Paola Perego e Simona Ventura terranno compagnia ai telespettatori dai Raiuno con il loro talk domenicale “Citofonare Raidue”. Anche oggi, domenica 27 febbraio, ci sarà un parterre variegato di ospiti e le anticipazioni rivelano personaggi piuttosto interessanti dal mondo del cinema e dello spettacolo. A partire dall’attore Roberto Farnesi, sempre più amato dal pubblico della fiction “Il Paradiso delle Signore”.

MARICA, SORPRESA AL MARITO A C'È POSTA PER TE/ Raoul Bova recupera gioielli impegnati

Simona Ventura e Paola Perego scambieranno poi quattro chiacchiere con un altro volto importante del cinema italiano, vale a dire Giorgio Pasotti, reduce dal grandissimo successo della serie tv “Lea, un nuovo giorno”, dove c’è anche la mitica Anna Valle. Tutti gli artisti si racconteranno tra presente, passato e futuro, mettendosi a disposizione delle padrone di casa. Dalle anticipazioni emerge anche che nella puntata odierna ritroveremo un ospite molto gradito al pubblico di Raiuno, vale a dire Francesco Paolocci.

C'E' POSTA PER TE 2022, 7A PUNTATA/ Storie, diretta: Raoul Bova recupera i gioielli!

Citofonare Raidue anticipazioni 27 febbraio: tra gli ospiti Francesco Paolocci

Dunque ci sarà anche il mitico Francesco Paolocci a Citofonare Raidue, naturalmente nei panni dell’indimenticabile Totò. Secondo le anticipazioni del programma, ci sarà uno speciale con Elena Ballerini, in collegamento da Napoli per raccontare il legame indissolubile tra Principe della risata e la città partenopea. Spazio anche al divulgatore culturale Massimo Cannoletta per il racconto di Villa Gregoriana a Tivoli. “Simon and the Stars”, come succede ormai ogni settimana farà il punto della situazione per quanto riguarda i segni zodiacali. Infine, prosegue anche il gioco con i Fagioli della Domenica e ampio spazio verrà riservato alla musica dal vivo e ai mitici “vicini di casa” Cloris Brosca e Paolo Lanza.

LEGGI ANCHE:

Antonio abbandona 5 figli "per soldi e una donna"/ Niente pace a C'è posta per te

© RIPRODUZIONE RISERVATA