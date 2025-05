Un evento decisamente curioso in Guatemala: i resti di una città Maya di 3.000 anni fa, sono riemersi in queste ore. Come riferisce insiderpaper ma anche la CNN, sarebbero riemersi dal nulla delle piramidi e dei monumenti che fanno chiaramente pensare alla storica civiltà che visse nel centro America migliaia di anni fa. L’annuncio è stato dato dal Ministero della Cultura del Guatemala, ricordando che i Maya nacquero nel 2.000 avanti Cristo per poi raggiungere il loro apice fra il 400 e il 900 dopo Cristo nella zona del Messico, in Guatemala, ma anche ad El Salvador, in Honduras e nel Belize.

La città emersa si chiama Los Abuelos, che chi mastica un po’ di spagnolo sa benissimo che significa “i nonni”. Si tratta di una cittadina dislocata ad una ventina di chilometri dal sito archeologico di Uaxactum, nella zona nord del Guatemala, così come comunicato sempre dal ministero. La cittadina è stata datata al periodo “Preclassico medio”, dall’800 al 500 a.C. circa, e viene considerata “uno dei centri cerimoniali più antichi e importanti” della civiltà Maya nella zona della giungla di Peten, non troppo distante dal Messico.

CITTA’ MAYA EMERSA DAL NULLA: COSA E’ STATO TROVATO

La città Maya viene descritta come particolarmente ricca nonostante abbia appunto 3.000 anni, risalendo a circa il 1.000 avanti Cristo: “Il sito presenta una straordinaria pianificazione architettonica” con piramidi e monumenti “scolpiti con un’iconografia unica della regione”, spiega ancora il governo guatemalteco. Ma perchè la scelta di chiamarla “i nonni”? Il nome deriverebbe da due sculture antropomorfe che rappresenterebbero una coppia di antenati dei Maya, da qui appunto la decisione di chiamarla i nonni. Secondo il ministero “potrebbero essere collegate ad antiche pratiche rituali di culto degli antenati”.

Il sito scoperto è decisamente importante tenendo conto che ha una superficie di circa 16 chilometri quadrati e a farla emergere sono stati degli archeologi locali in collaborazione con i colleghi slovacchi, andando ad esplorare meglio delle aree che fino ad ora erano state ispezionate solo superficialmente, imbeccati molto probabilmente da studi e altri reperti.

Fra i reperti più interessanti emersi una piramide alta ben 33 metri, quindi quanto un palazzo di 10/11 piani, contenenti anche degli affreschi del periodo preclassico e dotata anche di un “sistema di canali unico”. Stando a quanto spiegato dal ministero: “L’insieme di questi tre siti forma un triangolo urbano precedentemente sconosciuto… Queste scoperte ci permettono di ripensare la comprensione dell’organizzazione cerimoniale e socio-politica del Peten preispanico”.

Da segnalare che lo scorso mese di aprile, sempre a Tikal, venne scoperto un altare risalente a 1.000 anni fa, appartenente alla cultura messicana di Teotihuacan, una scoperta che è stata interpretata come la prova dell’esistenza fra due culture pre-ispaniche nonostante vivessero a circa 1.300 km di distanza l’una dall’altra.