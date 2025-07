La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei tribunali in merito alla legge sullo ius sanguinis, la norma che regola la cittadinanza per discendenza

Cittadinanza ius sanguinis, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 142 depositata oggi, ha bocciato il ricorso presentato dai Tribunali di Roma, Bologna, Firenze e Milano, riguardo le questioni considerate costituzionalmente illegittime sui criteri della legge numero 91 del 1992 per stabilire l’acquisizione dello status di cittadini per discendenza di uno o entrambi i genitori. I giudici ricorrenti avevano infatti sollevato dubbi circa la censura dei presupposti per la concessione nella normativa che stabilisce l’accertamento dei legami effettivi con l’ordinamento giuridico italiano, nel caso di soggetti nati all’estero e con cittadinanza di stati esteri ma con discendenza italiana.

La Corte ha quindi precisato che non vanno imposti limiti alle acquisizioni, quando già “Il legislatore ha ampio margine di discrezionalità“ nelle decisioni. Il loro compito dunque, come si legge nel comunicato stampa, è quello limitarsi alla verifica della sussistenza dei principi, e che per le norme sullo “Status civitatis” non si faccia ricorso a criteri che vadano in contrasto con la costituzione.

Corte respinge ricorsi sulla legge per la cittadinanza ius sanguinis, “No a limiti sulle acquisizioni per discendenza da genitori italiani”

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Tribunali sui criteri di applicazione della legge sulla cittadinanza ius sanguinis, che garantisce l’acquisizione dello status di cittadini ai discendenti di italiani, anche se nati all’estero. Specificando nella sentenza che non possono essere imposti limiti perchè le già molteplici opzioni disponibili offrono ampio margine di discrezionalità ai legislatori. Con la sentenza inoltre viene respinta la censura sul principio di uguaglianza, mettendo in evidenza come, relativamente agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione citati nei ricorsi non si facesse riferimento a quale norma internazionale venisse violata.

Allo stesso modo, si è espressa riguardo la questione sulla disparità di trattamento sollevata dai giudici, della cittadinanza per discendenza rispetto ad altri processi per l’ottenimento dello status, sottolineando che non ci sono “identità di situazioni” tali da accertare vizi incostituzionali. Respinta anche la richiesta di esprimersi in merito al decreto-legge numero 36 del 2025, che regola la disciplina dello ius sanguinis, perchè la disciplina non trova applicazione ai giudizi sulle questioni sottoposte ad esame.