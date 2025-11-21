Sono trascorsi 80 anni dalla conclusione della trilogia di Wilhelm Röpke che oggi appare interessante recuperare

Nel 1945, ottant’anni fa, si concludeva, con la pubblicazione de L’Ordine internazionale, la trilogia che Wilhelm Röpke, l’economista dell'”Umanesimo liberale”, aveva avviato con La crisi sociale del nostro tempo (1942) e Civitas Humana (1944). Röpke lasciò la Germania nel 1933 e, dopo aver insegnato all’Università di Istanbul, si stabilì a Ginevra, dove, presso l’Istitut des hautes études internationales, ebbe come colleghi Hans Kelsen, Ludwig von Mises e Luigi Einaudi.

Carta del Docente 2026/ Niente più ritardi, piattaforma attiva: come usarla

Nel descrivere il clima politico e culturale degli anni che precedettero e seguirono la Prima guerra mondiale, Röpke ricordava che, in quel tempo, si poteva essere d’accordo con i socialisti nel respingere il capitalismo e con il capitalismo nel respingere il socialismo. Posizioni considerate prima inconciliabili entrarono allora in dialogo e sembrava, scrisse, che “il capitalismo e il socialismo avessero ciascuno in un certo modo ragione e in un certo altro modo torto”. Si trattava però di trovare un punto di incontro, in cui fosse possibile coniugare le ragioni dell’uno e dell’altro.

Patto industria pulita/ In totale 75% di aiuti, come saranno distribuiti?

Se le critiche al capitalismo riflettevano l’odio nato nelle trincee contro ogni forma di autorità, le critiche al socialismo erano alimentate dai suoi esiti totalitari in Russia. Emerse così, in Röpke, l’idea di una “Terza via”, intesa come “Umanesimo economico”. Nella sua Civitas Humana, la libertà economica si collocava, infatti, “entro la cornice di un principio sociale umanitario”, che avrebbe impedito di ridurre i popoli “a massa e proletariato”.

Consapevole dei limiti di una concezione del liberalismo che attribuiva all’economia una funzione assolutamente prioritaria, Röpke proponeva di rendere l’iniziativa privata compatibile con interventi pubblici “di adeguamento”, per alleviare gli effetti negativi delle crisi sui ceti più deboli. Il carattere di tali interventi doveva essere, tuttavia, conforme a un sistema concorrenziale, contrastando tanto i poteri monopolistici, quanto le tentazioni collettivistiche.

Bonus rifiuti 2026/ Tempi di attesa e valore dello sconto: come funziona?

Solo all’interno di un libero mercato, definito da regole condivise, si sarebbe infatti garantita, per Röpke, una crescita economica in grado di assicurare una adeguata redistribuzione della ricchezza. Il monopolio doveva essere contrastato, “ritrasformandolo nella forma economica della concorrenza”, in quanto rappresentava, per lui, una delle peggiori degenerazioni del sistema economico. Sosteneva che non bastava controllare i monopoli, ma bisognava eliminarli in modo radicale e, laddove, per ragioni tecniche, si fossero dimostrati necessari, sarebbe stato giusto sottrarli al controllo dei privati e renderli pubblici, costituendo, comunque, una “adulterazione dell’economia”.

L’errore del capitalismo consisteva, a suo avviso, nell’identificare la vita sociale con l’economia, ma i cittadini, scriveva, non sono solo produttori, consumatori, risparmiatori o investitori. L’attività economica, abbandonata a se stessa, gli appariva pericolosa e insostenibile, al di fuori di una visione antropologico-sociologica. Röpke si mostrava attento al fattore religioso e a quella tensione solidaristica che prese forma nell’economia sociale di mercato, in cui statisti come Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi ed economisti come Ludwig Erhardt e Walter Euken seppero far dialogare concorrenza e solidarietà.

Con questi temi si confrontò anche la nostra cultura laica e lo dimostra l’incontro del liberalsocialismo di Guido Calogero con la religione aperta di Aldo Capitini, nel segno di una ricerca che mirava a conciliare libertà economica e giustizia sociale.

Röpke definiva il collettivismo sovietico un “corpo estraneo” allo spirito del liberalismo, che, a suo avviso, si sarebbe trovato presto a combattere contro un nemico per vari aspetti simile ai totalitarismi sconfitti nel 1945. Riteneva infatti che, dopo la guerra, la strategia del “grande spazio” nazista si stesse riproponendo in una versione sovietica.

Su questo terreno poteva sentirsi vicino a Ludwig von Hayek, di cui, per altro verso, non poteva certo condividere l’idea secondo cui il mercato si identifica in un Cosmos che si autoregola. Ogni interferenza nell’attività economica, scriveva infatti Hayek in Legge, legislazione e libertà, ne altera l’ordine spontaneo, peggiorando il risultato che si sarebbe ottenuto “se si fosse permesso al meccanismo di seguire in modo inalterato i suoi principi intrinseci”.

Nel giugno del 1942 Luigi Einaudi, recensì La crisi sociale del nostro tempo sulla “Rivista di storia economica”. Commentando le riserve di Röpke nei confronti di alcune storture del capitalismo, Einaudi riteneva che non si poteva, per questo, accusarlo di vagheggiare un ritorno all’antico, facendone un conservatore antimoderno o un devoto esecutore della dottrina sociale della chiesa, che avesse in animo di applicare alla lettera la Rerum novarum di Leone XIII.

Il grande limite del capitalismo, scriveva Einaudi, consisteva nel ritenere l’economia di mercato come una condizione di natura, posta fuori dallo stato, trascurando “la decisiva importanza di un ambiente etico-giuridico-istituzionale” di riferimento e l’esigenza di definire un “liberalismo delle regole”. Per Röpke, infatti, le criticità del capitalismo derivavano dall’inadeguatezza delle leggi che avrebbero dovuto tutelare l’etica del mercato e le corrette dinamiche della concorrenza. Tali leggi, per Röpke, come per Einaudi, non dovevano essere imposte dal potere centrale, ma scaturire dal consenso dei diversi attori.

Chi affronta questi argomenti al di là del calcolo economico, scriveva Einaudi, deve spesso rispondere alla domanda se sia cattolico o conservatore, comunista o democratico, ma non è possibile etichettare quanti denunciano l’idolatria di un “progresso”, capitalista o collettivista, quando, per raggiungere i suoi obiettivi, costringe gli individui a una esistenza omologata in ambienti ridotti “a livello di formicai e termitai”.

Röpke ricordava, in La crisi sociale del nostro tempo, di aver incontrato un funzionario dell’Ufficio internazionale del lavoro per discutere di politiche sociali e, in particolare, della condizione degli operai agricoli. In quell’occasione aveva mostrato apertamente il suo dissenso verso la tendenza alla proletarizzazione di maestranze che avrebbero potuto esercitare la loro attività in modo più gratificante attraverso una conduzione diretta delle terre da coltivare. Aveva così suggerito di venire incontro alle piccole imprese, che rischiavano di soccombere nei confronti della grande industria.

Stupito, di fronte a queste osservazioni, il funzionario gli aveva allora chiesto se fosse cattolico. In questa domanda si può cogliere come, dal punto di vista del burocrate, solo degli “scrupoli” religiosi potevano impedire, a un economista del valore di Röpke, di comprendere l’efficacia di quei provvedimenti. Le sue osservazioni chiamavano in causa la morale e la religione, ma tutto ciò esulava dalle competenze di quell’ufficio, che avrebbe dovuto uniformarsi solo a criteri di efficienza economica.

Da Adam Smith al Novecento, ha sostenuto Amartya Sen, l’economia politica è stata legata alla filosofia morale, per poi progressivamente prendere le distanze dalla dimensione etica. Nella Civitas Humana di Röpke rivive il valore di questa originaria alleanza, in virtù della quale un capitalismo democratico dovrebbe promuovere una crescita civile, e non solo economica, tenendo anche conto, come egli stesso scriveva, che vi è un livello di rendimento “a partire dal quale il danno incomincia a superare il vantaggio”.

Una teoria economica che perda di vista la priorità di principi extraeconomici, e ignori “la sfera della solidarietà e della pura dedizione”, proseguiva, non potrà che rendersi insopportabile, come accade oggi sempre più spesso su scala globale, quando modelli di sviluppo, apparentemente brillanti, producono ricchezza, ma accrescono drammaticamente le disuguaglianze.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI