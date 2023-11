Claas Relotius storia vera, chi è il giornalista che inventava le notizie/ “Der Spiegel” e scandalo fake news

Claas Relotius è un ex giornalista della rivista tedesca Der Spiegel dimessosi nel 2018 dopo aver ammesso numerosi casi di frode giornalistica che avrebbe messo in atto nel pieno di una carriera ritenuta brillante e promettente. Considerato all’epoca uno dei reporter di punta del giornale, sarebbe stato smascherato da un collega e sarebbe precipitato nel vortice di uno scandalo di proporzioni internazionali poi tradotto in un film intitolato La verità inventata – A Thousand Lines diretto dal regista Michael Bully Herbig. La pellicola è basata sulla storia vera di Claas Relotius ed è stata inserita nel palinsesto della prima serata di Rai 3 di lunedì 6 novembre.

Classe 1985, Claas Relotius era considerato una delle firme di spicco del giornalismo in Germania e aveva vinto diversi premi giornalistici prima che la sua trama di fake news in serie venisse a galla trascinando nel baratro la sua ascesa nel panorama dell’informazione. Da autore di reportage pluripremiati a truffatore, il percorso di Claas Relotius si è trasformato in un vero e proprio caos mediatico quando lo stesso settimanale ha confermato le accuse a suo carico in un articolo datato 19 dicembre 2018. “Ha ampiamente manipolato le sue storie. Nei giorni scorsi informazioni e ricerche interne hanno confermato il sospetto contro Claas Relotius, che ora ha ammesso di aver falsificato le notizie“. Nella sequenza di approfondimenti sulla vicenda e sulle condotte pregresse dell’allora dipendente della testata, un comune denominatore: la constatazione dei colleghi che, in una nota, hanno affermato che “molte cose” scritte da Claas Relotius e per le quali aveva incassato riconoscimenti e prestigio “sono inventate, bugie. Citazioni, luoghi, scene, presunti personaggi in carne ed ossa. Falso“.

Chi è Claas Relotius, ex reporter di punta del Der Spiegel: notizie inventate per anni, premi e successo

Claas Relotius è nato nel 1985 e nel 2018, al momento in cui il suo nome è diventato centrale nello scandalo fake news in Germania, aveva 33 anni e una carriera brillante come firma di successo della rivista tedesca Der Spiegel. Oggi tutti lo ricordano per essere stato il giornalista che ha innescato il caos in una delle redazioni più note del Paese, ma non solo: la vicenda che lo ha visto protagonista, per sua stessa ammissione autore di finti reportage e di articoli basati su notizie inventate di sana pianta, è diventata motivo di profonda riflessione sul nodo fake news e sull’approccio del giornalismo alla falsificazione e alla manipolazione della realtà.

Claas Relotius, secondo quanto sarebbe poi emerso dalle torbide acque dello scandalo, avrebbe inventato non solo eventi, ma anche personaggi e citazioni, luoghi e contesti, persino interviste. Il tutto per acquisire un posto di prestigio nel panorama giornalistico a scapito dei lettori e della fiducia di chi gli aveva dato un lavoro e una chance per farsi notare. A smascherare la frode giornalistica un collega, il freelance Juan Moreno, insospettito dalla condotta del reporter. Nel 2014, Relotius era stato nominato addirittura “giornalista dell’anno” dalla Cnn, arrivando a ricoprire sempre più spazio nella stampa nazionale tra edizioni cartacee e online. Secondo la sua versione, nella confessione con cui Claas Relotius avrebbe ammesso di aver prodotto decine di fake news nel corso della carriera, a prevalere sulla deontologia sarebbe stata la sua “paura di fallire” e di deludere le aspettative: “La pressione diventava maggiore man mano che aumentava il successo“.











