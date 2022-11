Claire Foy denuncia lo stalker/ “Paura per la vita di mia figlia. Mail esplicite…”

Claire Foy, star della serie The Crown, ha denunciato uno stalker che l’ha costretta a vivere nel terrore, facendole temere per la sua vita e quella di sua figlia. Come riporta il DailyMail, lo stalker sarebbe un uomo di 49 anni che avrebbe ottenuto i contatti dell’attrice dal suo agente, fingendo di essere uno sceneggiatore con un contratto da 20 milioni di dollari con la Warner Brothers Studio e di volere Claire Foy in un inesistente film di fantascienza. Tra il 19 febbraio 2021 e il 7 febbraio 2022 l’uomo avrebbe bombardato l’addetto stampa dell’attrice con oltre 1.000 mail, alcune molto esplicite e una relativa a uno stupro.

Come si apprende dal DailyMail, il 17 dicembre lo stalker si era presentato a casa di Claire Foy, suonando ripetutamente il citofono. La figlia dell’attrice avrebbe anche risposto al campanello all’inizio. L’uomo sarebbe anche riuscito a contattare la sorella della donna via mail e avrebbe anche inviato un sms all’ex fidanzato. La stampa estera riporta la disperata richiesta di Claire Foy di non essere taggata dalle amiche nelle foto, per paura che lo stalker potesse rintracciare i suoi movimenti. Al momento, il 49enne è stato rilasciato su cauzione in attesa del 28 novembre, data in cui sarà chiamato in tribunale presso la Wood Green Crown Court. Se sarà ritenuto colpevole, potrebbe ricevere fino a 10 anni di condanna.

Claire Foy parla del suo stalker: “ha influenzato ogni aspetto della mia vita”

Claire Foy ha denunciato il suo stalker e presto lo trascinerà in tribunale. “Era terrorizzata perché non sapeva quali fossero le sue intenzioni. Aveva paura per la vita sua e di sua figlia” ha affermato il pubblico ministero Varinder Hayre, come riporta il DailyMail. A oggi, l’attrice “fa fatica a dormire ed è terrorizzata a casa sua”. La stampa estera riporta anche una parte della lettera che Claire Foy ha inviato alla Corte, in cui spiega come “i suoi incessanti tentativi di contattarmi sono così traumatici. Ogni volta che penso che questo sia risolto non lo è”. E aggiunge inoltre che “sento che nulla gli impedirebbe di contattarmi, ha influenzato ogni aspetto della mia vita”.

Il 49 accusato di stalking era già stato la causa di un ordine di protezione nei confronti di Claire Foy, della durata di cinque anni, che però non sarebbe stato osservato. L’uomo infatti le avrebbe spedito una lettera e anche un pacco indirizzato all’ospedale dove l’attrice era stata ricoverata.











