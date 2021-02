Claire, nuora Walter Zenga: “Ama molto i suoi figli”/ Groppelli attacca “Stucchevole”

Si torna a parlare della saga Zenga nel salotto di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha in studio Claire (Clara Milazzo), la moglie di Jacopo Zenga, figlio maggiore di Walter, pronta a raccontare nuovi retroscena di questo discusso rapporto familiare. Clara ha ricordato il giorno delle nozze con Jacopo e quanto accaduto tra Walter e i suoi figli Andrea e Nicolò: “Io ci ho tenuto tantissimo affinché non si creasse nessuna situazione di disagio. – ha ammesso la Milazzo – Poi hanno fatto il loro ed è andata davvero molto bene. Io ci speravo già da lì e sono molto contenta che loro si siano riavvicinati.” Così ha raccontato di aver avuto modo di parlare con Walter prima che ripartisse per Dubai e, proprio in quella occasione, lui ha ribadito i suoi sentimenti per i due figli.

Patrizia Groppelli attacca la nuora di Walter Zenga: “Dovete ringraziare lui se avete visibilità!”

“Io poi ho parlato con Walter prima che lui tornasse a Dubai, in quell’occasione ha conosciuto anche Edoardo, mio figlio, e lui ama follemente i suoi figli e non vede l’ora di vedere sia Andrea che Nicolò”, ha raccontato Claire in diretta a Pomeriggio 5. Non ha particolarmente apprezzato questo intervento Patrizia Groppelli. L’opinionista di Barbara D’Urso, pungente come sempre, ha attaccato la nuora di Walter Zenga: “Tu sei in televisione perché c’è la saga Zenga! – ha tuonato – Continuate a pulire i vostri panni semi-sporchi o dalla D’Urso o nelle altre televisioni. È diventato tutto un po’ stucchevole!” E non è mancata una stoccata finale: “Dovete ringraziare Walter Zenga se siate qui e avete tutta questa visibilità ultimamente!”



