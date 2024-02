CLARA A SANREMO 2024 CON “DIAMANTI GREZZI”/ La ‘benedizione’ di Giuliano Sangiorgi: “Brilla!”

Clara con “Diamanti Grezzi” al Festival di Sanremo 2024: seconda serata

E’ stata colei che ha aperto le danze alla prima serata, per la seconda chiude: Clara con il brano “Diamanti Grezzi” al Festival di Sanremo 2024 è garanzia di controllo, efficacia. Forse le manca ancora quel guizzo che nasce con l’esperienza, quella verve che accomuna coloro che passano da un palcoscenico all’altro. La seconda performance non le vale l’etichetta di outsider ma l’inciso è sicuramente nato per dominare le scelte radiofoniche. Da menzionare il discorso iniziale di Giuliano Sangiorgi che la accoglie ricordando il suo esordio al Festival anni fa e la invita a brillare. (agg. Valerio Beck)

Clara conquista Sanremo 2024? Con “Diamanti grezzi” prova a convincere le giurie

Clara ha inaugurato il Festival di Sanremo 2024 con la sua Diamanti grezzi. L’apertura della kermesse è stata affidata ad una delle più giovani di questa edizione, divenuta famosa grazie a Mare Fuori e per avere vinto Sanremo Giovani. Amadeus non ha potuto che complimentarsi proprio per i successi ottenuti in questa iniziale fase della carriera. Non è stato sicuramente un inizio col botto, data la delicatezza dell’artista e del brano, ma nel complesso né una né l’altro hanno deluso, guadagnandosi l’applauso di un pubblico ancora un po’ timido.

L’emozione della cantante alla sua prima all’Ariston è stata inevitabilmente tangibile, ma non ha compromesso l’esibizione. “Io sono sotto choc, è stato bellissimo. Una adrenalina gigante, un’esperienza travolgente. L’ansia era tanta. L’ho gestita bene, ma il cuore batteva tantissimo vedendo la platea piena. È importante che io l’abbia vissuta a mille, sono contenta”, questo è stato il commento di Clara dopo avere lasciato il palco ai microfoni di Rai Radio 2. Intorno alla giovane c’è grande affetto. “I miei colleghi di Mare Fuori mi hanno supportato fin dall’inizio. La musica mi ha dato l’opportunità di fare questa serie, che è stata un trampolino. Ho avuto fortuna perché il regista era tra i miei pochi ascoltatori su Spotify e mi ha proposto di scrivere le canzoni. Poi, è arrivato Sanremo Giovani e ora quello dei big. È stato l’anno delle prime volte. Mi godo questo momento”.

Le aspettative del pubblico nei confronti di Clara, al Festival di Sanremo 2024 con Diamanti grezzi, non erano inizialmente altissime, ma la capacità della giovane di tenere il palco, senza sbavature canore, le ha fatto guadagnare nelle scorse ampio consenso. “Il suo brano è da Sanremo, è una delle migliori”, hanno commentato diversi utenti. Gli applausi non sono arrivati esclusivamente per la voce e per la musica, ma anche per il significato del testo. Un invito ad accettarsi per come si è realmente, senza cambiare sulla base di ciò che la società vorrebbe. Il tutto con parole che comunemente sono parte del gergo giovanile.

A corredo di una esibizione che vale più di una sufficienza, anche il look definito “raffinato” dai fans al pari di quello di Fiorella Mannoia, seppure con due stili completamente diversi. L’artista si è presentata sul palco dell’Ariston infatti con un tubino blu dal taglio e dal tessuto abbastanza futuristici, con tanto di dettagli scintillanti. Lo stilista è Francesco Vavallo. Il trucco invece è lasciato alla semplicità, con colori naturali che mettono in evidenza la sua bellezza giovanile. Non ci sono dubbi insomma in merito al fatto che il pubblico l’abbia promossa su tutti i fronti. È da capire se riuscirà a replicarsi anche nelle prossime serate, contrastando i tanti big presenti in questa edizione. La sua carriera sembra ad ogni modo iniziata nel migliore dei modi. Non è da escludere che rientri tra le prime dieci posizioni nella classifica finale.

Video “Diamanti grezzi”: il debutto di Clara a Sanremo 2024













