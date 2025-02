Ci sarà anche Clara e la sua Febbre questa sera durante la terza serata di Sanremo 2025. In attesa della sua esibizione un primo “premio” l’artista varesino l’ha già sicuramente vinto: è stata la più bella della prima serata. E’ vero, a Sanremo si premia la musica e non l’aspetto fisico ma la giovane cantante ex di Mare Fuori non può aver lasciato indifferenti per il suo look mozzafiato e il suo guardo penetrante. Bhe ma la canzone?

Sanremo 2025, terza serata/ Scaletta e diretta: Katia Follesa, Miriam Leone e Lamborghini al fianco di Conti

Se le critiche al look sono state più che positive di tutt’altro tenore sono state quelle verso la canzone, la sua Febbre sembrerebbe infatti aver fatto venire proprio un malore ai critici musicali, tenendo conto delle votazioni apparse sul web, compresi dei 4, gravemente insufficiente, che hanno decisamente bocciato Clara e il suo brano. Bisognerà capire cosa ne penseranno però i suoi fan che questa sera saranno chiamati a votare, così come la giuria radio. Il brano di Clara è sicuramente semplice, molto latino e nel contempo ballabile, ma forse un po’ banalotto nella sua semplicità, qualcosa di già visto e sentito.

Chi è Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore a Sanremo 2025/ Il 'maestro' convince anche i più giovani?

CLARA CON FEBBRE A SANREMO 2025: COSA DECRETERA’ IL PUBBLICO DA CASA?

Non sappiamo comunque come abbia votato la giuria di ieri di Sanremo 2025, la cosa certa è che Clara non è fra i preferito, visto che non è comparsa nella top 5 di martedì. Nel frattempo la cantante di Varese questa sera proverà ad esibirsi (non sappiamo ancora la scaletta), cercando di convincere gli scettici della prima serata, con il suo brano che canta di quanto sia importante cercare sempre la versione migliore di se stessi, anche nei momenti bui, quando ci sono alti e bassi.

Un amore che fa venire la febbre quello di Clara, un rapporto che è quindi intenso ma anche doloroso: basterà a convincere i suoi fan e la giuria della radio? Lo scopriremo questa sera per la terza serata di Sanremo dove ricordiamo, si esibiranno solo in 14 (dopo i 15 di ieri), quindi la metà dei 29 artisti in gara. Nel frattempo potete rivedere l’esibizione di martedì di Clara con la sua Febbre nel video qui sotto.

Scaletta Sanremo 2025 e ordine di uscita cantanti 3a serata/ Ospiti e i 14 artisti ad esibirsi: chi sono