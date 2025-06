La cantante Clara è una delle protagoniste più attese al Radio Zeta Future Hits Live 2025, evento che si terrà domenica 1 Giugno 2025. Di una bellezza disarmante Clara è esplosa nella serie tv Mare Fuori e dopo un periodo difficile ha trovato finalmente la sua strada a livello musicale, ma andiamo a conoscere e vedere meglio chi è Clara.

Chi è Bresh a Radio Zeta Future Hits Live 2025/ Ha una fidanzata? Il forte legame con la città di Genova

Clara Soccini nasce a Varese nel 1999 e si trasferisce subito dopo il Liceo a Milano per intraprendere la carriera di modella. Nel 2020 pubblica anche i primi singoli ma la ragazza ha svelato poi di esser stata ad un passo dal lasciare tutto e solo poi ha deciso di ripartire. La fama è arrivata grazie alla fiction Rai Mare Fuori dove interpretava Giulia o meglio Crazy J nel carcere minorile.

Chi sono Bnkr44 al Radio Zeta Future Hits Live 2025/ L'exploit a Sanremo e il significato del nome bnkr44

Nella serie canta la canzone Origami all’Alba che diventa un piccolo tormentone e sarà la canzone che lancerà Clara nel successo. Negli anni l’abbiamo vista fare diverse collaborazioni con artisti come Emis Killa o Mr Rain e nel 2023 prende parte a Sanremo Giovani, vince e ottiene cosi il posto a Sanremo 2024 dove canta Diamanti Grezzi.

Clara tra la notorietà e il grande amore

Il Festival di Sanremo lancia le quotazioni di Clara e l’artista, oltre che per la sua musica, viene notata per la sua avvenenza e in molti notano tutte le sue qualità. A Sanremo 2025 l’artista lancia la canzone Febbre e lei si è raccontata cosi a Sorrisi e Canzoni: “Sono maturata molto quest’anno e mi è servito tanto per crescere”.

BigMama al Radio Zeta Future Hits Live 2025, chi è / La lotta agli hater e l'amore per la fidanzata Ludovica

Clara è fidanzata dal 2022 con Jacopo Neri, una persona che le è stata molto vicina in momenti bui della sua vita e l’artista ha voluto più volte rimarcarlo. Non si hanno grandi informazioni su Jacopo che su Instagram mette solo foto delle sue passioni e foto insieme a Clara, con i due che sono apparsi molto legati.

Recentemente Clara ha registrato un singolo insieme a Fedez e sui social sono nati diversi gossip su una presunta liaison tra i due. La realtà però sembrerebbe ben altro con i due legati solo a livello lavorativo anche se da qualche settimana i due sembrano più distanti anche a livello social. Nessuna conferma ufficiale comunque a riguardo.